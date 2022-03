A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) Küzdelem a lelkekért című vándorkiállításával és ahhoz kapcsolódó rendhagyó történelemórákkal emlékeztek meg a kommunista diktatúrák áldozatairól a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona dísztermében.

Baráth Julianna igazgató köszöntőjében felidézte, saját bőrén tapasztalta meg azt a kort, amikor anyagi és emberi áldozatokat nem kímélve próbálták meghódítani, elvinni a fiatalokat azon gyökértől, hittől, kultúrától, ami évszázadokon át megtartott bennünket. Reméli, hogy a mai diákokat is megérinti mindez, mert a lelkekért való küzdelem nem fejeződött be harminc éve, napjainkban is folyik. A tárlat egy lépés azon irányba, hogy a lelkeket ne elrabolják, hanem kiteljesedhessenek Isten szeretetében és kegyelmében.

Földváryné Kiss Réka bizottsági elnök, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője a tizennégy tablóból álló vándorkiállítást ismertetve elmondta, a Református Tananyagfejlesztő Csoport és a NEB kutatói részvételével fejlesztett projekt célja, hogy bemutassa az egyházi kisközösségek és ifjúsági csoportok elleni pártállami elnyomás működését, a mindennapi vallásüldözést, a titkos állambiztonsági, megfigyelési technikákat.

– Azon hátrányokat akartuk megmutatni, amelyek az úgynevezett konszolidált Kádár-korszakban a keresztény értékrendjüket, a vallásosságukat gyakorolni akarókat érték, de nincsenek a köztudatban. Például azt, milyen hátrányt jelentett egyetemi felvételi esetén, ha a diák lapján jellemzésként fel volt tüntetve: istenhívő, templomba járó. A fiatalok sokszor nem is tudták, hogy a felkészültségük, pontszámuk ellenére ezért nem vették fel őket az intézménybe – mondta Földváryné Kiss Réka. Hozzátette, a dokumentumokhoz az állambiztonsági és a nemzeti levéltárból, magán- és gyülekezeti archívumokból jutottak hozzá. Érdekes, hogy a fényképek, levelek mutatják, az üldözés ellenére milyen sokszínűen virágzó egyházi ifjúsági élet volt akkoriban.

Az országban elsőként Pápán egy hónapig, az érdeklődők és más iskolából érkező osztályok számára is megtekinthető kiállítás mellett a projekt interaktív társasjátékot, a történelemtanításba beilleszthető pedagógiai eszközrendszert(feladatlapok,óravázlatok, kutatásalapú tanulásfejlesztő eszközök) és iskolai megemlékezéseket tartalmaz. Országszerte tizenegy iskola pedagógusainak és diákjainak részvételével próbálják ki a projekt elemeit. A tapasztalatokra építve ősztől országossá szeretnék tenni a programot.

A megnyitón zongorán közreműködött Holb Enikő 12. osztályos diák.