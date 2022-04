A településről ketten jöttek: a harminc éve ott élő Praznovszky Mihály irodalomtörténész, és Bárdos Zoltán, a nemesvámosi értéktárbizottság vezetője. Öt kiadványt hoztak: településtörténetet, krónikát, híres helyieket bemutató kötetet, fiataloknak szánt foglalkoztatófüzetet, és a rendszeresen megjelenő újságból is, hozzátéve, hogy a termés ötévi ugyan, de mint másutt, a pandémiás időszakban náluk sem születhetett új mű. A vendégek beszélgetőtársa Herth Viktória művészettörténész volt, aki ez alkalommal hangsúlyozottan dózsavárosi lokálpatriótaként volt méltó társa az ezúttal is sziporkázó Praznovszky Mihálynak.

Kiderült, hogy a hajdanán a királynék falujának hívott Nemesvámoson ma is nagyon jó lakni, élni, mert „Vámos szerencsés, gazdag és okos falu”. Hogy miért szerencsés? Mert – ahogy a régi rómaiak is tudták – remek a hely a letelepedésre, otthonteremtésre, és mert az ott élők tudatos jövőtervezést tapasztalnak, amiben maguk is szívesen vesznek részt. A település jeles személyiségei közül gondoljunk csak Gubicza Ferenc volt tsz- elnökre, aki a tizenöt tagtelepülés mindegyikének megíratta a történetét, vagy Illésfalvi Tóni bácsira, a kiváló pedagógusra, a falu krónikására, akinek egyik naplóját szintén megjelentették fakszimile kiadásban az utódok – láttuk az összejövetelen. Folyamatosak a vámosiak gazdasági, szellemi épülését szolgáló törekvések, Nemesvámos ma komfortosabb, mint némelyik város. Az értékőrzés 2013-ban kezdődött a településen, a kezdeményezésből fejlődött tovább az értéktármozgalom. Az értékőrzésnek az is része, hogy a kiadványokat ingyenesen kapják meg a vámosiak, meg hogy az osztályfőnöki órák kötelező része a településismeret, ehhez készült a rendkívül gazdag tudásanyagot tartalmazó, vastag, nagy alakú – és szintén ingyenes – foglalkoztatófüzet, amit minden diák megkap. Így lesznek a tudatos település, Nemesvámos legifjabb polgárai is tudatosak. Lehet azon csodálkozni, ha röviden így mondják: Nemesvámos a világ közepe.