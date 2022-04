A zenés vígjátékot Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója rendezi, a sajtótájékoztatón kiemelte, az eredeti előadást a Vígszínház korábbi bemutatója alapján újragondolták, fiatalossá és kortárssá tették. A darab Zerkovitz Béla és Szilágyi László nagysikerű dalait tartalmazza, az előadást pedig élő zenével fogják kísérni.

- Ebben a covid miatt viharos évadban mi igyekeztük mindig a derűt sugározni. Volt egy klasszikus darabunk, a Liliomfi, kortárs megformálásban, bemutatkozott nálunk a Forte Társulat A Nagy füzet című előadása, bemutattuk a DEkaMerON-t, amely egy kortárs darab, a covid árnyékában született meg, de nagyon tartalmas volt. A Főnök meg én meg a főnök című darabot is bemutattuk, amely a covid miatt másodszor is elmaradt Amadeus című darab helyére került be az évadba. Ahhoz pedig kétség sem fér, hogy a Csókos asszony egy térdcsapkodós, rekeszizmokat próbára tevő előadás. A darabban fiatalok a szereplők, fiatal szerepeket játszanak el, tehát hiába operett, minden korcsoportnak szívesen ajánljuk. A Csókos asszony egy igazi „sláger-parádé”, ami a zenei tükrét illeti. Élőzenével játsszuk a darabot, Győrfi Judit zenei vezetésével, aki már évek óta a Pannon Várszínház zenei vezetője – mondta el a darabról Vándorfi László.

A rendező kiemelte, noha operett a műfaja, messze szakít a bécsi operett kastélyokban játszódó főúri, királyi, császári környezetbe zárt világával. Az előadás zömében kispolgári környezetben játszódik, a József város a helyszín, és inkább a zenés vígjáték irányába hajlik. A darab két főszerepét két fiatal, pályakezdő színész játssza, Pünkösdi Kató szerepében Zámbó Brigittát, Dorozsmai Pista szerepében pedig Soós Máté Bátort láthatjuk majd.

Soós Máté Bátor elmondta, számára a covid-helyzetben, és most, hogy a szomszédban háború zajlik is terápiás hatással vannak a Pannon Várszínházban végzett munkái és szerepei. A darabban a szerelmi háromszögbe Szelle Dávid fog belépni Báró Tarpataky szerepében, ami Pünkösdi Katót furcsa és szórakoztató döntések elé állítja majd.

Balról Soós Máté Bátor, Zámbó Brigitta, Vándori László és Gecs Mónika Fotó: Penovác Károly/Napló

Az operett primadonnája, Zámbó Brigitta 2020. szeptemberében végzett a Budapesti Operett Színház Musical Stúdiójában, így a zenés darabok közel állnak hozzá. A Napló kérdésére elmondta, ez az első operett-szerepe. – Ez azért más típusú felkészülést igényel, mint általában a zenés darabok. Egészen más zenei stílust képvisel, mint amihez korábban hozzászoktam. A Csókos asszony nem egy tipikus nagy operett, mint például a Csárdás királynő vagy a Marica grófnő, de azért ezt sem szabad lebecsülni. Annak ellenére, hogy könnyedebbnek tűnik, énektechnikailag hatalmas kihívás – tette hozzá Zámbó Brigitta.

A színésznő kiemelte, a Csókos asszony nagyon fiatalos darab, és azoknak is bátran ajánlja, akik tartanak ettől a műfajtól, hiszen az éppen felnőtté válás valós problémáiról szól élvezetes és szórakoztató köntösben. A darab bemutatója április 9-én szombaton este 7 órától lesz a Hangvillában.