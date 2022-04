Az eseményen elhangzott, az Országgyűlés tavaly nyilvánította a 2022-es és a 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. – 2023 Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója lesz, azonban a 2022-es esztendő lokális Petőfi-évfordulókat is jelent nekünk, pápaiaknak. Tavaly, 2021-ben volt 180 esztendeje, hogy 1841-ben először lépett Pápa földjére Petrovics Sándor, idén pedig 180 éve, hogy 1842-ben itt vetette papírra legelőször a Petőfi nevet a Tolvaj huszár című románca alá, és A borozó, melyet szintén Pápán írt, az első lett a nyomtatásban napvilágot látott Petőfi-költemények sorában – hangsúlyozta Kerecsényi Zoltán.

Mint mondta, ezen lokális Petőfi-évfordulók jegyében – a korábbi Kossuth- és Vajda-emlékprojektek mintájára – Petőfi-emlékprojektet indítanak 2022–2023-ban. Az egylet önkéntesei úgy vélik, hogy a legméltóbban úgy lehet Petőfi Sándor emlékét ápolni, fenntartani, életpályáját és tevékenységét megismerni, megérteni, ha fennmaradt műveit, verseit, gondolatait folyamatosan olvassák, idézik. Ezért A Petőfi-emlékprojekten belül (és a továbbra is futó Köss egy szalagot Petőfi vándorbotjára! című mozgalmon túl) az egylet szorgalmazza, hogy a városi eseményeken és egyéb helyi ünnepségeken hangozzon el egy-egy Petőfi-vers, továbbá amikor a pápai diákok valamilyen jutalomban részesülnek (például a ballagáskor), ajándékozzanak Petőfi-versesköteteket a tanulóknak.

A következő egy évben az egylet önkéntesei meg szeretnének emlékezni például néhai Gábrielné Jáger Teréz, Heitler László, Huszár János és Kövy Zsolt lokálpatriótáról, az általuk írt pápai petőfis emlékekről. Emellett a PVE a Kossuth Szövetség (KSZ) támogatásával, Petrovicsból Pápán lett Petőfi címmel rajzpályázatot hirdet pápai, Pápa környéki fiatalok számára a Tolvaj huszár című vers illusztrálására.

Az egylet szorgalmazza, hogy 2022–2023 folyamán a helyi és környékbeli képzőművészek, alkotók műhelyében szülessenek új Petőfi-vonatkozású alkotások. Emellett a PVE önkéntesei szeretnének az új helyi rádióban Petőfi negyedóra címmel műsort indítani, melyben Petőfi Sándor pápai tartózkodásainak momentumait szeretnék fel­eleveníteni. Emellett a Petőfi-emlékprojekttel nemcsak az egyik legismertebb magyar költőre, de kortársaira is emlékeztetni szeretne az egylet.

A PVE további két emléktábla felállítását szeretné kezdeményezni: az egyiket a jelenlegi bíróság épületének homlokzatára, ahová Petőfi Sándor nagyközönség előtti első sikeres szereplése köthető, és ahol először szavalták Petőfi verseit, a másikat pedig a hajdani Bocsor-féle házra, a Széchenyi utcában, Petőfi mindmáig jelöletlen, negyedik, utolsó pápai szálláshelyére.

Emellett lelkes egyetemista fiatalok Petőfi: Legenda születik címmel filmet készítenek, mely egy teljesen új megközelítésből kívánja bemutatni a költő és forradalmár életét, annak fordulópontjait, különös tekintettel a forradalmi fellépések előtti évekre, így Pápára is hangsúlyt helyezve. Az egylet az emlékprojekt zárásaként szeretné megszervezni ennek a filmfeldolgozásnak a pápai bemutatóját.