Vető Tamás tizennégy éves korában találta ki, hogy a rappel szeretne foglalkozni. Korábban Konex néven alkotott Celldömölkön, 2005 körül több fellépése is volt. A ritmikus dalszövegmondás műfajával Eminem, illetve itthonról Ganxsta Zolee és a Kartel által ismerkedett meg, majd Tupac Shakur- és Ice Cube-lemezeket, valamint német hiphopot hallgatott. Zenei rajongását öccse is átvette.

A testvérek 2020-ban Budapesten alapították meg saját hiphopformációjukat Fella$ néven („Tesák”). A 16 éves Vető Milán négy év zongora és szolfézs után jelenleg gitáron tanul, Venom Beatz művésznéven készíti a zenei alapokat, melyekre 32 éves bátyja írja a szövegeket és adja elő a dalokat. Első kislemezüket négy hónapja töltötték fel a legnépszerűbb videómegosztóra, a Senkiházi című dalukból készült első videóklipjük pedig egy hónapja látott napvilágot.

E dal gondolata akkor fogalmazódott meg benne, amikor veszprémi közmunkásként a temetőt takarította. Tamás több éven át Veszprémben élt, aztán optikus lett, és most is ez a főfoglalkozása a fővárosban. A formáció jelenleg a bemutatkozó nagylemezén dolgozik.

Zeneiségükben igyekeznek a klasszikus, 1980-as évekbeli golden age hiphopot ötvözni a modern hangzással. Nagy hangsúlyt helyeznek az átlagnál muzikálisabb megszólalásra és a rétegzett, mély szövegekre. Lépten-nyomon felbukkanó utalásaikkal (zene, film, irodalom) rengeteg asszociációs lehetőséget adnak, bevonva a hallgatót az alkotói folyamatba. Sokszor személyestartalmaikkal a zenét terápia jelleggel használják a belső feltárására.

– Ahogy Jim Morrison is tanította: át kell törni az Odaátra, és annyi tartalmat áthozni, amennyit csak lehetséges. Célunk egy alternatív hiphopirányzatot nyújtani azoknak, akik szívesen időznek egyegy zene megértésével, mindezt egy laza, húzós köntösbe csomagolva – tette hozzá. Mint mondta, a Magneoton tehetségeket felkaroló alkiadója új kislemezének négy száma közül az egyiket ők jegyzik.

– A Dream$ eredetileg csak egy tollgyakorlatnak indult, Martin Luther King 1963-as beszédét hallgattam, és eljátszottam a gondolattal, hogy végül is nekem mi az álmom, mi a célom a zenével. A „volt egy álmom” kifejezést visszatérő elemként használtam, sőt, az instrumentálba beépítettük The Notorious B.I.G. klasszikusnak számító Juicy című dalának ominózus kezdősorát – „it was all a dream”. A refrénre mindenképpen egy énekesnőt kerestem, lágyítva ezzel is a dalt, így jött képbe Lodyna, akivel közösen megbeszéltük a koncepciót, és elsőre el is találta azt a hangulatot, amit szerettünk volna megvalósítani. A dallal szeretnék inspirálni mindenkit, aki már letett arról, hogy megvalósítsa az álmait, hiszen mi vagyunk a bizonyíték arra, hogy ha az ember dolgozik érte, akkor előbb-utóbb siker koronázza a fáradozásait – jegyezte meg zárásként Vető Tamás.