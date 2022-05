Az Ybl- és Széchenyi-díjas építész, falkutató, több védett műemlék épület helyreállításának tervezője Sümegen is maradandó tevékenységet végzett, erről a kiállítást megnyitó László Csaba régész beszélt az érdeklődőknek a tárlatnak helyet adó Rózsa teremben.

Mint elhangzott, az 1928-ban született és hat éve elhunyt Koppány Tibor végzettségét tekintve építész volt, ám szerteágazó érdeklődése és munkássága alapján polihisztornak tekinthető. Ami Sümeget illeti, az ötvenes években itt kapott tanári állást az akkor szervezett építőipari technikumban. A vár helyreállításához szükséges feltárásokban, a műemlékvédelemben felbecsülhetetlen értékű munkát végzett, ahogy a Püspöki Palota homlokzati rekonstrukciójában is. Bár akkoriban csak korlátozott falkutatásra és szakirodalmi adatgyűjtésre nyílt lehetőség, mégis kijelölte az irányokat az építéstörténeti kutatás számára.

Keze nyomát őrzi több Balaton-felvidéki műemlék is, ám életműve mégis inkább publikációkban, kutatási anyagokban teljesedik ki, ma is meghatározó irányelveket adva a szakma számára. A Püspöki Palota most megnyitott kiállítása életpályájának legfontosabb pillanatait idézi fel rajzain keresztül.