A Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt által vezetett pápai teátrum az adaptáció során sikeresen megragadta az eredeti mű esszenciáját, szellemiségét, értékeit, miközben izgalmas és szórakoztató előadást állított színpadra. A jól ismert történet főszereplője a jószívű, becsületes szegény legény, aki világgá megy mesterséget tanulni. Több szakmával is megismerkedik, ám a mestereitől kapott jutalmakat a kapzsi fogadós elcseni tőle. Végül főhősünk a sarkára áll, majd visszaszerzi mindazt, ami az övé, aztán hazatérve boldogságot hoz a családi házba és falujába.

A Terülj, terülj asztalkám! tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy száraz tanmesévé váljon a jó megérdemelt jutalmáról, illetve a rossz méltó büntetéséről, de ebben a feldolgozásában ettől egyáltalán nem kell félni. A megszokott, kreativitásban tobzódó pega­zusos színpadképnek, valamint a gördülékeny cselekményvezetésnek és a vidám történetmesélésnek köszönhetően a játékidő alatt kellemetlen fészkelődésnek nyoma sincs a nézőtéren, ráadásul a publikum tagjai a sok-sok nevetés mellett szép csendben a mese mondanivalójával, üzenetével is gazdagabbak lesznek. A Pegazus Színház által képviselt könnyed interaktivitással ezúttal is olyan közvetlenül szólítják meg és vonják be a mesébe a gyerekeket, hogy a következő előadáson valószínűleg mindegyikük az első sorban szeretne majd ülni.

A Terülj, terülj asztalkám! című bábelőadást Sarkadi Nagy László írta, tervezte és rendezte, zenéjét Kövi Szabolcs szerezte. A történetet Kalocsai Veronika és Végh Zsolt kelti életre a színpadon. A Pegazus Színház a 2022–2023-as évadban is három új bábjátékot kínál majd a bérleteseknek: Sarkadi Nagy László Csalamádé című saját szerzeményét, a világirodalmi klasszikusok közül Jancsi és Juliska történetét, továbbá A mindentlátó királylány című magyar népmesét.