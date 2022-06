Az ünnepi gálán Szőke Melinda irodavezető köszöntötte a táncosokat az önkormányzat nevében. Amint méltatásában elhangzott, az együttes hos - szú évek óta ápolja népünk jellemének egyik sajátos kifejezőerejét, a néptánc hagyományát.

– Szerencsések vagyunk, hogy akad olyan vezetője ennek a közösségnek, aki szívvel-lélekkel szervez, tanít, jellemet, közösséget formál, felkészít, sikerekkel gazdagítja a magyar népi kultúra értékeit és a város kulturális életét – mondta. – Az Ajka-Padragkút Táncegyüttesnek és jogelődjének köszönhetjük, hogy a magyar népzene és néptánc, mint a népi kultúránk hordozója és továbbítója, évtizedek óta jelen van városunkban – hangsúlyozta Szőke Melinda. Kovács Norbert Cimbi nyitóbeszédében korábbi művészeti vezetőként elevenítette fel emlékeit. Beszélt a néptánc közösségformáló szerepéről, és ajándékkal köszöntötte Ramasz Lászlót, az együttes jelenlegi művészeti vezetőjét.

Az előadáson felléptek a szenior- és az utánpótláscsoportok. Az óvodások népszokásokat és körjátékokat mutattak be, őket Fodor Eszter néptáncpedagógus tanítja.

– A nagyobbak, a kezdő és a haladó csoportok közel kétszáz iskolás diákot tömörítenek, ők biztosítják a táncegyüttes hagyományápoló és -közlő munkájának folytonosságát – mondta Ramasz László, az utánpótlás-nevelés vezetője. A felnőttcsoport az elmúlt időszakban magyarországi és erdélyi versenyeken díjazott koreográfiáit adta elő.

A gálán A papucsszaggató királykisasszonyok című népmese-feldolgozást is láthatta a közönség. Az archaikus szöveget a Zagyva banda muzsikája kísérte, a néptáncosok sokoldalúságát, színészi tehetségét is bizonyították a különleges koreográfiák.

A királylányok báli mulatozása a Küküllő menti falvak örökségét mutatta be, az ezüst-, arany- és gyémánterdő szélén Magyarózd, Dombó, Magyarszentbenedek lakói járták táncukat, a szászcsávási ördögök pedig beengedték maguk közé a kacér királylányokat. A mesében a jó most is elnyerte jutalmát, és a hősök boldogan éltek, míg meg nem haltak. A gála azonban nem ért véget, a táncra perdülő közönséget táncház várta.