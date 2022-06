A megnyitóünnepségen Bar- czáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Amint elmondta, Dávid sokszínű személyiség, aki állandóan vibrál, fáradhatatlan. – Az elmúlt időszakban színészi képességeit is bizonyította több darabban. Ma komoly hobbiját mutatja be nekünk, így bepillantást nyerhetünk a barlangok világába – mondta Boglárka.

Réwész Dávid köszönetét fejezte ki a tárlatnyitó közönségének a részvételért, majd leszögezte, hogy a kiállítás célja, hogy a csak a barlangászok által látható csodálatos helyeket legalább fotókon megismerjék minél többen.

– Mesés világ van a város alatt, a képek szinte mindegyike a Tapolca alatt húzódó barlangokban készült. Azonban nem vagyok fotós, amatőrként örökítettem meg mindazt, amit láttam. Cseppkőlefolyásokat, borsó cseppköveket, aragonitkristályokat, mészkő gátakat. A város alatt mélyen elhelyezkedő tavakat, ahol a cseppköveknek több formájuk is látható. Az utóbbi néhány évben készültek a képek – mondta Dávid, aki gyermekkora óta barlangászkodik kisebb-nagyobb kihagyásokkal. A helyi Plecotus Barlangkutató Csoport oszlopos tagja, a közelmúltban átadott Berger Károly-díj alapítója. Vallja, hogy bár a képeken látható cseppkőcsodákat csak barlangászok láthatják, de barlangász szinte bárkiből lehet megfelelő képzés után. Jó barlangász abból lehet, aki kellőképpen elszánt, nincs pók- és klausztrofóbiája. Élőlények csak a barlangok felszínhez közeli szakaszaiban vannak, hiszen lejjebb nincs táplálékuk.

A megnyitón Farkas Mihály működött közre gitáron. A kiállítás június 21-ig látogatható.