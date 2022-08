– A híres, Karl Richter által alapított Müncheni Bach Kórus énekeseivel már pár éve együttműködünk. Egy magyar-német házasságból született tagjuk, Reith András révén dörgicsei családi birtokon gyakoroltak, együtt énekeltek és ehhez társakat kerestek. Örömmel csatlakoztunk hozzájuk, mivel hasonlóképp szeretjük a barokk zenét, és a közös műhelymunka eredményét már többször bemutattuk – mondta el Vikman Pál, a veszprémi Orlando Énekegyüttes vezetője. Arról is szólt, hogy a mostani előadást is egyhetes, komoly próbafolyamat előzi meg. A korábbi években már felléptek Dörgicsén, Szentbékállán és Keszthelyen. A bakonybéli helyszín új, itt először fognak. Ebben közrejátszik, hogy Vikman Pál részt vesz a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, amelynek zenei részében fontos szerepet kapott a bakonyi falu. Nemcsak zenei szempontból különleges helyszín, spirituális értelemben is. Csodás, erős kisugárzású a szerzetesközösség, a bencés monostor, amelynek nemrégiben felújították templomát. Ideális a barokk zenéhez, amelyben a kórusokat csaknem mindig zenekar kíséri. Bakonybélben ezért a két említett kórus tagjait kiegészíti néhány zenész. Ruisz Léna barokk hegedűn, Virág Mátyás barokk csellón játszik.

A műsor kapcsán Vikman Pál elmondta, hogy Felix Mayer állította össze, aki vezényelni fog. Elhangzanak Händel kórustételei, például a Theodora című oratóriumból, a Halleluja zárókórus a The Triumph of Time and Truth-ból. Nagyszabású művek részletei, több művéből válogattak. Bachra pedig a mélység, a sajátos komplexitás megtalálása jellemző, a Jesu meine Freude című motettáját adják elő.

Reith András, a Müncheni Bach Kórus tagja lapunknak elmondta, hogy híres kórusuk kamaraformációjával találkozhat a publikum Bakonybélben. Dörgicsén barátokként dolgoznak együtt a veszprémiekkel, sajátos német-magyar találkozás ez. Úgy véli, a közös éneklés, a személyes kapcsolat, ha lehet, manapság még fontosabb, mint eddig bármikor volt. Kirándultak a német kórus tagjai a Balaton-felvidéken, megismerték a régiót. Bachot pedig nem sokan énekelnek, ezért szép közös alkotásra számíthat a hallgatóság Bakonybélben. - A Halleluja-kórust felemelt hangon énekeljük, ami felemelő hatású előadónak, befogadónak egyaránt, igazi örömzene – jegyezte meg Reith András.