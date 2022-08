A Várpalotán immár ha- gyománnyá érett ingyenes zenei rendezvény alapvető cél- kitűzése, hogy helyi és környékbeli rockzenekaroknak adjon bemutatkozási lehetőséget.

– Mindez idén sem változott, hiszen két kivétellel helyi bandák muzsikáltak a városi sportcsarnoknál felállított színpadon. Érkezett azonban hozzánk egyenesen Olaszországból a Gone Feral zenekar, valamint egy sztárvendéget is hívtunk, a Leander Kills is koncertezett a fesztiválon. Úgy gondoltuk, hogy az amatőr zenekaroknak is az a jó, ha minél több ember előtt mutathatják meg magukat. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy egy országosan népszerű bandát is elhívjunk a fesztiválra – mondta el kérdésünkre Punk Balázs.

A szervező Rock Palota Egyesület elnökétől megtudtuk, a kemény zenét játszó olasz zenekart hamar befogadta a közönség, a zenészeknek is nagyon tetszett a város és a rendezvény, így jövőre is szívesen jönnek Várpalotára.

Ami a további fellépőket illeti, a Rock Palota Fesztivál két napja alatt olyan zenekarok váltották egymást a színpadon, mint a Brigantik, a Rebels, a Gate, a 6áreset, a Végállomás vagy épp a Hangár21, de koncertet adott a KisGolyó Band, a Seven Miles, a Tom Stoner vagy épp a legendás Guns’n’Roses örökségét ápoló Dogs’n’Roses is.

Punk Balázs elmondta, a fesztivál óta a közönség és a fellépő zenekarok részéről is jó visszajelzések érkeztek feléjük.

– Megnyugtató érzés, hogy a szervezésbe fektetett rengeteg idő és energia megtérül. Külön köszönetet érdemelnek a koncertsorozat támogatói, hiszen ők biztosították, hogy idén is ingyenes legyen a rendezvény – tette hozzá a Rock Palota Fesztivál szervezője.