A Kabóca Bábszínház a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt hivatalos programsorozatának nyitóeseményére vadonatúj bemutatóval készül. A darab címe: Csalimese. A magyar népmeséken alapuló történet hat, sokak által ismert formulamesét fűz össze egy különleges térben. A modern vizualitás, a bohócszerű játékok és a nonverbális történetmesélés bár szokatlan feldolgozási módjuk ezeknek, de az előadás a humorával, univerzalitásával és a kedves ismerősség érzetével szólítja meg a kicsiket és a nagyokat egyaránt – tájékoztatta lapunkat a társulat.

A bemutató január 22-én, a magyar kultúra napján lesz a Hangvillában, délelőtt 11 órakor kezdődik. A bábszínház munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel erre az alkalomra már nem lehet jegyeket kapni. Azonban a Kabóca hétvégi játékrendjében többször is műsorra fogja tűzni az új darabot. Minden egyes alkalommal a család bármely tagjának izgalmas szórakozást nyújthat.

Vajon ki lopta el a Nyúl cipőjét, miközben ő az igazak álmát aludta? Hogyan győzhette le a Sün a Nyulat a futóversenyen, amikor csak fele olyan gyorsan tud futni? Na és ki ette meg az elemózsiát a gumicsónakban? De a legfontosabb kérdés: vajon mi lehet a dobozban, amitől egyszer azt hisszük, hogy itt a világvége, máskor pedig az élet nyer új értelmet? A Csalimese című előadás leírása szerint minderre választ ad. Vagy mégsem? – az alkotók ezt a kérdést is felteszik, és így csak még inkább kíváncsiak leszünk a magyar népmeselánc kabócás felfűzésére, újragondolására. A darabot hároméves kortól ajánlják, akár 99 esztendőseknek is. Dramaturgja Szántó Viktória, a tervező Molnár Anna, a zeneszerző Szászi Petra. Varsányi Péter rendezésében állítják színpadra. Benkő Zsuzsanna, Taba Dorottya Lucia, Berta Csongor és Mészáros Ágoston játszik benne.