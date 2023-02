A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programjai között talán a legizgalmasabb a Holtszezon fesztivál. Először tavaly, pilot jelleggel mutatták be, majd az évközbeni Szezon fesztivál után már tűkön ülve várta mindenki, hogy eljöjjön ismét a február vége. A koncertek mellett ezen a fesztiválon kiélhetjük a kreativitásunkat, részt vehetünk workshopokon, rajzolhatunk képregényt, megtanulhatjuk a dalszövegírás csínját-bínját, és még kortárs írókkal is találkozhatunk. A négynapos fesztivál tömött programfüzete is arról árulkodik, hogy a Holtszezon fesztiválon még azok is találhatnak maguknak szórakozási lehetőséget, akik egyébként nem szeretik az irodalmat vagy a művészeti ágak bármelyikét. Csak néhány név az idei programkínálatból: Bodor Ádám, Cserna-Szabó András, Kemény Zsófi, Varró Dániel, Kira Poutanen (finn), Visky András, Klára Vlasáková (cseh), Szálinger Balázs. Csupa ismerős név, de a fiatalok számára 6363 vagy a Felső Tízezer is hívogató lehet.

Néha tévesen gondolhatjuk, hogy „mi aztán nem tartozunk egy szubkultúrába sem”, de a nagy ellenállásnak általában mindig nagy felismerés a vége: valamilyenbe biztosan mindenki tartozik. Hiszen, ha izgatottan vártad a Wednesdayt, a Tolsztoj karakteréről elnevezett Platon Karataev a kedvenc együttesed, vagy ha te tudod egyedül a környezetedben, hogy hogyan menthet meg mindannyiunkat Kate Bush, akkor bizony része vagy valamely szubkultúrának, és ez a fesztivál is tetszeni fog. Nem mellesleg a Holtszezon programjain belül debütál Magyarország első krimifesztiválja is. A Magyar Krimiszemle csapatának köszönhetően a műfaj számos hazai alkotója és szakértője érkezik majd Veszprémbe, hogy minden rejtélyre fény derüljön a magyar krimivel kapcsolatban.

A fesztivál csütörtökön két izgalmas programmal is várja az érdeklődőket. 18 órától a Papírkutya KultúrBisztróban a Pannon KultúrKlub szervez beszélgetést a roma irodalom fogalmáról, helyéről, lehetőségeiről Ladányi István irodalomtörténész moderálásában, Beck Zoltán irodalmárral és Orsós János Róbert irodalomtörténésszel. Majd 19 órakor premierrel folytatódik a fesztivál, Vecsei H. Miklós és zenekara a Kiégő Izzók csapatával kiegészülve Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján mutatja be legújabb koncertszínházi előadását az Expresszóban. A Kocka kibontása a Holtszezonon debütál a nagyközönség előtt.