A beszélgetés alkotó résztvevői – Ugron Zsolna író, Horváth Panna, a Poket-zsebkönyvek kommunikációs vezetője, Balla Gergő, a Platon Karataev együttes frontembere, Can Togay János, a VEB2023 EKF kulturális és kreatív tanácsadója, valamint Varga Richárd, a VEB2023 EKF kulturális projektmenedzsere – mindenekelőtt arra kerestek választ, mi is az irodalom, hol kezdődik és meddig tart. Vajon csak a klasszikus alkotások – versek, novellák, regények – tartoznak bele, vagy ide sorolhatjuk a képregényt, a krimit, a dalszöveget is? Korunk egyre több olyan műfajt hoz felszínre, amely nem feltétlenül felel meg a hagyományos értelemben vett irodalom definíciójának. Ugyanakkor értéket képviselnek, és mint kortárs alkotások vonzzák a fiatal korosztályokat, utat találnak a közönséghez. Baj-e, hogy az új generáció nem azokat a műveket kedveli, mint a idősebbek, egyáltalán, olvasnak-e a fiatalok? – vették fel. A válasz egyértelmű – vonta le a felsorakoztatott érvekből a következtetést Forró Bence tévés műsorvezető, a kerekasztal-beszélgetés moderátora: a fiatalok olvasnak, csak másként, sokkal többféle formában és eszközön „fogyasztanak" irodalmat. A történetmesélésre ma is van igény – tette hozzá Ugron Zsolna. Horváth Panna a H. Vecsey Miklós ötlete alapján öt éve létrehozott Poket-zsebkönyvek projekt közösségteremtő erejére utalt, kiemelve a Veszprémben már önálló programokat szervező Poket-csoportot. Balla Gergő mint dalszövegíró a kétségeit osztotta meg a közönséggel: nehéz, és nem is az ő tiszte eldönteni, hogy szövegei irodalmi értékű versek-e, bár az, hogy már kötetben is megjelentek, és érettségi tételként is szerepelnek, biztatást ad erre.

Varga Richárd azt fejtegette, hogy a Holtszezon programjai kifejezetten a kortárs határműfajokra épülnek az összművészeti gondolat jegyében, a hip-hop műfajtól az első magyar krimifesztiválig sok mindent felölelnek. Lesznek különböző műhelyek, amelyek arra ösztönöznek, hogy az érdeklődők a művészeteknek ne csak befogadói, hanem alkotói is legyenek.

Can Togay János szerint a fesztivál komplex választ ad az irodalom sokféle értelmezésére, és utalt arra, hogy a generációs különbségek a fesztivál tervezése során is felmerültek. Szándékuk szerint a több mint száz program hidat teremt a nemzedékek között. Ennek jegyében a Holtszezon fesztivál vendége lesz például a több mint 80 éves Kossuth-díjas és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Bodor Ádám író és a nagyon fiatal rapper, Pogány Induló, vagy Móricz-ösztöndíjas fiatal írók.