A tagok először mutatkoztak be kiállításon a Városi Múzeumban, amely március 30-ig látogatható. Jakab Zoltánnéval a szabadságharc évfordulója tiszteletére nemzeti színű mandalát festettek, Harsányi Andrásné számfestő segítségével nagyméretű képet színezhettek. Aki kipróbálta, hamar meggyőződött arról, hogy az első hallásra egyszerűnek tűnő számfestés nagyon összetett dolog. Fejben meg kell tervezni, majd az azonos számokat azonos színnel festeni. A papíron nagyon apró minták is voltak, így a szemnek, türelemnek és kézügyességnek is nagy szerep jutott. Az ékszerkészítést azért választották, mert azzal egyedi ajándékokat is készíthetnek szeretteiknek azok, akik azt megtanulják.