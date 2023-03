Nem tudni, mi lehet a levegőben március 6-án, de olyan nagyságok látták meg a napvilágot e napon, mint 1475-ben Michelangelo Buonarroti itáliai festőművész, szobrászművész, műépítész, 1619-ben Cyrano de Bergerac francia katona, francia költő, író vagy David Gilmour brit énekes, rockzenész, zeneszerző, szövegíró, a Pink Floyd együttes tagja, 1946-ban. Nehéz bárkit is kiemelni a fenti névsorból, ám Michelangelo talán mégis megérdemli, mert szobrászként és festőként is remekműveket alkotott. A Vatikánban található Sixtus-kápolna mennyezetfreskója egészen elképesztő alkotás, ám ez a több mint fél évezrede élt úr „követte el” építészeti fő művét, a Szent Péter-bazilika kupoláját és apszisát. De kapaszkodjunk meg, jutott ideje versírásra is.