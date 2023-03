Hosszú évek óta rendezi meg a várpalotai zeneiskola hagyományos tanári hangversenyét, amelyre minden esztendőben sokan kíváncsiak. Így volt ez idén is. A Thury-vár rendezvénytermében telt ház előtt megtartott koncertről Mátrai Balázs, a zeneiskola tagintézményvezető-helyettese elmondta, a szervezésekor szem előtt tartják a tradíciókat, de emellett minden alkalommal újdonságokat is próbálnak csempészni az előadásokba. A zeneirodalom nagyjainak művei természetesen minden évben a repertoár részét képezik, ám a hangversenyen – ahol a tanárok mellett tehetséges diákok ugyancsak a közönség elé léptek – újdonságok is felcsendültek. A közös tanári művet ezúttal nyitányként adták elő, míg koncert végén az iskola, eleddig még név nélküli, ám most debütáló zenekara mutatkozott be egy saját szerzeménnyel, valamint a Nagy pénzrablás című népszerű filmsorozat betétdalaként is jól ismert Bella ciao című slágerrel.

– Számunkra ez a legnagyobb öröm, amikor színpadon láthatjuk a tanítványokat. Ezúttal közösen zenéltünk, így nem csupán őket, hanem magunkat is nyugtatni kellett a fellépés előtt, hiszen most lépett először közönség elé az együttes – tette hozzá nevetve Mátrai Balázs, aki kiemelte, a zeneiskola minden tanára és diákja nagyon büszke arra, hogy évről évre ennyien kíváncsiak a produkciójukra, s meg tudják tölteni a vár a rendezvénytermét.

– Fontos a zene nagyjaira felnézni és a tudásukat továbbvinni, ugyanakkor fontos a nyitás az új dolgok felé is – fogalmazott Mátrai Balázs, utalva ezzel arra, hogy az intézményben elindult a szintetizátor tanszak, a gitártanszakon pedig könnyűzenével is foglalkoznak a diákok, mely jól vegyíti a régi és új dolgokat.

Az est házigazdája ezúttal is Borbás Károly, a zeneiskola vezetője volt, aki az egyes darabok felkonferálásakor érdekes és szórakoztató történetekkel varázsolta kellemesebbé a felcsendülő zeneműveket.