Néhány szám a július tartó Bábművészeti Világtalálkozó kapcsán: a találkozón 53 külföldi társulat, 57 hazai és 7 határon túli magyar báb- és utcaszínházi társulat vesz részt. 11 workshop, 3 kiállítás és 6 alkotói projekt szolgálja a szakmai megújulást, az olimpia szellemiségét. A Kabóca Bábszínház 14 külföldi, 4 határon túli és 12 magyar társulatot lát vendégül az olimpiai programok keretében. Mint mondta, nagyon ritkán adódik lehetőség arra, hogy ilyen mértékben, ilyen értékes előadásokat és egy keresztmetszetet lássunk a kortárs bábművészetből. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez megvalósuljon.

– A Kabóca Bábszínháznak jutott az a megtisztelő feladat, hogy rajtunk keresztül zajlanak ezek a programok – derült ki a direktor szavaiból. – Nyolc program valósul meg a bábszínházi világtalálkozó keretében, a Kabóca Bábszínház a Bábművészeti Világtalálkozó keretén belül három fő programból veszi ki aktívan a részét.

A Figurák Háza elnevezést viseli az a szakmai program, ahol meghatározó kortárs nemzetközi bábelőadásokat mutatnak be, és ehhez kapcsolódó workshopok lesznek a szakma számára látogathatóak. A Kabóca Bábszínház szervezésében a kaposvári BábSzínTér fogadja be április végén Yeung Faï és Jan Vanek workshopját, illetve Yeung Faï The Puppet Show Man című előadását Veszprémben is megtekintheti a nagyérdemű. Yeung Faï előadásának egyik különlegessége, hogy bőröndjében rögtönzött színpadjának elemeit több darabban hordja, és a produkció részeként építi föl.

A Határtalanul magyar címet kapta az a program, amelyben a határon túli magyar bábszínházaknak van lehetőségük bemutatkozni. Összesen öt produkció turnészerűen utazza körbe hazánkat. A Marosvásárhelyi Egyetem Bennem a létra című előadását az összes magyarországi helyszínen bemutatják, így a fiatal bábművészek, tanulók megismerkedhetnek a hazai társulatokkal, amelyek elhelyezkedésüket, pályakezdésüket segíteni tudják. A projekt keretén belül Veszprémben a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Weöres Sándor műve alapján színpadra alkalmazott Bennem a létra előadásán túl a Nagyváradi Lilliput Társulat Kispipi és Kisréce, illetve A helység kalapácsa című darabja és a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Csizmás kandúr című műsora is látogatható lesz.

Ugyanakkor a Szervusztok, Pajtikák! címet viseli az a szabadtéri láncfesztivál, amely azt a természetes művészi közösséget hivatott bemutatni, amelyben évszázadok óta egymást inspirálva együtt dolgoznak ma is bábosok, mutatványosok, muzsikusok, artisták, komédiások, mímesek. A világ nagymestereivel így találkozhat a hazai közönség. 5 hétvége alatt 26 előadást tartanak, a 6. hétvégén pedig a budapesti Magyar Zene Háza külső tereiben egy nagy közös záróeseményen egyesül a programsorozatban részt vevő összes magyar bábszínház.

– A színház egy olyan közösség lehet – ez lenne a hivatása és a kötelessége –, amely megpróbál kapukat, hidakat találni. Közeledni kell egymáshoz, árnyalni kellene a dolgokat. A szürke sok árnyalata sokkal izgalmasabb, mint a fehér meg a fekete – hangsúlyozta Szőke Kavinszki András. – Mi csak egy tér vagyunk, és az a kötelességünk, hogy megmutassuk, lehet másképp is beszélni arról, ami az embereket érdekli.

Gidófalvi Imola a Csókolom... próbáján Fotó: Juhász-Léhi István

Szombaton viszont már bemutatóval jelentkezik a bábszínház, a Csókolom, hol a víz? című kesztyűs bábjátékkal rukkol elő a Kabóca, amelynek utolsó simításaiba mi is belekukkanthattunk a sajtótájékoztató után.