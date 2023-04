A Föld napja Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére jött létre 1970. április 22-én, mely azóta világmozgalommá vált. A történelmi jelentőségű esemény alkalmából különféle programokat rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvásának fontosságára. Így tettek a pápai Édenkert Református Óvodában is, mely zöld óvoda, így itt természetesen kiemelt figyelmet kap a Föld napja, melynek keretében a gyerekek előbb mondókákat, dalokat tanultak, sokat beszélgettek az óvó nénikkel a Földről s annak védelméről, majd a református gimnázium 11. A osztályának biológiafakultációs diákjaival volt közös programjuk. Az ötlet Kerpel Pétertől származik.

– Biológiai tagozaton nagyon fontos, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati képzés is legyen, mert az a közösséget is fejleszti és motiváló hatása is van – mondta a gimnázium tanára. – Ekkor vetődött fel annak a lehetősége, hogy a refi biológusai bekapcsolódhatnának az ökoóvoda programsorozatába. A diákok örömmel fogadták a javaslatot, tudásukhoz igazítva beszélgettek az ovisokkal, meséltek nekik a növényekről, a fejlődésükről és a bennük található vitaminokról.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az apróságok nagyon élvezték a közösen töltött időt, együtt ültették a magaságyásokba, a balkonládákba a palántákat. Bogdán-Balogh Mária intézményvezető elmondta, idén is meghirdették az Egy palánta, egy család-projektet, ennek keretében minden család virágpalántákat adományozott az intézménynek. Ezek is bekerültek a balkonládákba, melyek az ablakokat díszítik majd. Az esemény végén a gyerekek a refis segítőknek énekeltek, és verset is mondtak.