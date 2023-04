Körmöci Judit és Kiss János legismertebb és legfontosabb közös kulturális projektje a 2016-tól működő Hidasház, ahol a mai napig rendszeresen szerveznek színvonalas kulturális eseményeket. Ezúttal egy másik arcukat ismerhette meg a közönség, hiszen íróként mutatkoztak be. A „Mézes-hold visszanéz” és az „Álmot láttam” címet viselő könyvekben családi emlékeket, érzéseket vetettek prózai formában papírra a szerzők. Az irodalmi esten a művek bemutatásában Justin Andrea és Pócsik József segédkezett, a szerzőkkel Rumanóczky Rudolf beszélgetett.

– Nagyon régóta írok, általában kisebb novellákat. Az ötlet, hogy mindezt Jánossal együtt ki is adhatnánk, néhány évvel ezelőtt Törzsökné Babi könyvbemutatóin jött. A kötetben szereplő írások legtöbbje azért az elmúlt 10 évben készült – mondta el Körmöci Judit.

A könyvek, illetve az olvasás iránti szeretet meghatározó szerepet töltött be Kiss János gyermekkorában. Később eljött az időszak, amikor a különböző érzések, élmények hatására felgyülemlett gondolatait írások formájában is megjelenítse. Most pedig az a pillanat érkezett el, hogy ezeket Álmot láttam címmel egy kötetben foglalja össze – mondta el kérdésünkre a Hírcentrum Televízió korábbi munkatársa. – Műfaji szempontból nehezen besorolható a kötet. Talán azt mondhatnám, hogy ezek szikrák, gondolatfoszlányok és –forgácsok. Ebből gyűlt össze annyi, hogy könyvként is megjelenhetett – tette hozzá Kiss János.

A könyvbemutatóval egybekötött színvonalas, nem mellesleg teltházas irodalmi esten élet, halál, szerelem, emberi sorsok, a feledhetetlen gyermekkori karácsonyok öröme, régi bútorok és a hozzájuk kapcsolódó történetek, de a Titkos Kert és a Hidasház születése is szóba került számos más téma között.