A hazai irodalom és bölcselet egyik legnagyobb huszadik századi alakjáról, a kultikus íróról, Hamvas Béláról minden évben megemlékezik a hagyatékát ápoló Hamvas Béla Asztaltársaság. – Az Európai kultúra válsága címmel hirdették meg a Hamvas-esszépályázatot, melyre ötven mű érkezett, a legjobb írásokat tartalmazó kötetet be is mutattuk. Az a cél, hogy Hamvasra reflektálva új lendületet adjunk a hazai esszéírásnak, így idén is pályázatot hirdetünk – mondta Cserép László szervező. Kiemelte, a rendezvény célja Hamvas szellemiségének megidézése, értelmezése. Hozzátette, Can Togay és Alexa Károly sokat tett a Hamvas-kultuszért, Alexa még a hatvanas években, az Életünk folyóiratban közölt Hamvas-írásokat.

A rendezvény a hagyományos ráolvasással kezdődött, a Tagore sétányon lévő Hamvas-hársra olvasták rá az író Fák című esszéjének egy részletét magyarul és törökül. Cserép László az említett esszékötetről beszélt, melyhez az előszót írta. Este vacsorára hívták az érdeklődőket a Figula Pincészetbe, ahol Figula Mihály, az elmúlt év bortermelője beszélt a boraikról, majd Ambrus Lajos író, borász beszélgetett egy számára kedves borásszal, Sagmeister Ernővel.

Szombaton Szarvas József színész vezetésével séta indult a hangulatos Koloska-völgybe, ahhoz az ikonikus hársfához, amely Hamvas Fák című esszéjét ihlette. A helyszínen Sava Babic műfordító emlékét is felidézték. Délután a Szőcs Géza Irodalmi Szalonban a kortárs versek és a zene találkozásának lehettek tanúi az érdeklődők: Kálnay Adél és Petőcz András Salvatore Quasimodo-díjas költő megzenésített versei hangzottak el. A verseket a szerzők olvasták fel, Balogh Máté és Horváth Balázs zeneszerzővel Kováts Péter Bartók–Pásztory-díjas hegedűművész beszélgetett.