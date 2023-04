Költő vagyok - mit érdekelne engem a költészet maga? - József Attila kérdése nem csak költői, hiszen a költészet maga az élet. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük - természetesen nemcsak őt, hanem a költészetet, a lírát magát is.

Ahogy Nemes Nagy Ágnes fogalmazott: ... micsoda képzetek, képek azok, amelyek az életérzést hordozzák! Ismerősök meg újak is, a legjellemzőbb, a legnagyobb József Attila-képek közül valók. Micsoda versszakkezdet ez például: Én a széken, az a földön / és a Föld a Nap alatt… Az a megdöbbentő ebben a két sorban, az a gyorsaság, a gondolatoknak a fénysebessége, ahogyan a széktől a naprendszerig eljut, a kicsitől, a mindennapitól a kozmoszig. Félek némileg a „kozmosz” szót használni, húzódozva írom le, mert jó ideje már túl gyakori lett, kényelmetlenül divatossá fakult. A „kozmosz” képzetének a megjelenése azonban nem utolsósorban József Attilának köszönhető a magyar irodalomban. Az ő képzelete űrhajósfantázia. Itt is, még a naprendszeren is túlfut a kép: a naprendszer meg a börtön / csillagzatokkal halad. – A börtön és a csillag: hányszor kapcsolódik össze az ő költészetében, rakásra lehet idézni a példákat. (A csillagok, a Göncölök / Úgy fénylenek fönn, mint a rácsok…) E képekben – mint másokban is – a determináltság kínja és boldogsága jelenik meg minduntalan; a meghatározottság félelmes tudata éppúgy, mint az örök emberi szabadságvágy. Többek között e kettőnek is csatatere József Attila versvilága.

Nagy költőink mindenkor és mindmáig adóznak József Attila tiszteletére, újra és újra felbukkan a kortárs költészetben is, és bárhogy igyekeznek, nem tudják nem megnevezni, mint példát, mint a hagyomány megteremtőjét. Emiatt olyan fontos, hogy ne veszítsük szem elől József Attila emlékét, és erősítsük meg lelkünkben a fontosságát, ha líráról és költészetről beszélünk. A Magyar Költészet Napja nem csupán a versszeretők ünnepe, de minden magyar emberé, aki ezt a nyelvet beszéli, és megtiszteli. Ne legyünk restek ebből az alkalomból legalább - ha már az év más napjain nem is tesszük - látogassunk el egy rendezvényre, amely a magyar irodalmat, a költészetet ünnepli, és talán mindannyiunkban megszületik majd az igény arra, hogy nyelvünket legszebb formájában használjuk és adjuk tovább az utókornak.

Posztolj verset az utcára, Veszprém!

Április 11-én, kedden a minden évben visszatérő kultgerilla-akció keretein belül mindenkit arra bátorítanak, hogy írják le kedvenc magyar verseiket, és ragasszák ki a város több pontjára.

Veszprém

Veszprém Táncsics Mihály Technikum

Április 13-án, a költészet napját ünnepelve rendhagyó irodalomórát tartanak: két fiatal kortárs költővel, Seres Lili Hannával és Vajna Ádámmal beszélgetnek a költészetről és a kortárs irodalmi életről. A beszélgetés a Táncsics teremben lesz a nyolcadik órában.

Április 11. kedd 10:00 - 18:00

Vándorkiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából - a Petőfi Irodalmi Múzeum által útnak indított PetőfiBusz látogatása regisztrációhoz kötött.

Április 11. kedd 11:00 - 18:00

Fizessen verssel színházjegyet! A "Minden napra egy Petőfi" - kezdeményezés vers-stúdiója várja mindenki jelentkezését, aki szívesen szavalna el egy számára kedves verset. Veszprémi Petőfi Színház

Április 11. kedd 11:45 - 12:30

Verset délre - A Művészetek Háza Veszprém Magyar Költészet Napja alkalmából akcióra várja a veszprémieket versasztalához. Aki egy magyar költő egy verssorát vagy strófáját elmondja, a Vár Ucca Műhely folyóirat példányát kapja jutalmul. - Posta és Vár Áruház között

Április 12. szerda 16:00

Emlékezés a Magyar Költészet Napjára - a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület szervezésében a Gyulafirátóti Művelődési Házban.

Április 13. csütörtök - Agóra Veszprém Kulturális Központ 9:00 - 11:00

Az apostol - az Apertúra Manufaktúra tantermi előadása előre regisztrált iskolai csoportok részvételével.

Április 13. csütörtök 15:00

"Versek a szabadban" - a Józan Ész Társaság Egyesület szervezésében általános -és középiskolás diákok, a Szivárvány színjátszó kör tagjai és felnőttek szavalnak verset az Eötvös Károly Megyei Könyvtár amfiteátrumában.

Április 18. kedd 11:00

Nappal Hold kél benned... - Turek Miklós versszínházi monodrámája. József Attila elképzelt utolsó éjjeléről. Zenei közreműködő: Szitha Miklós Liszt Ferenc-díjas ütőhangszeres művész és zeneszerző zárt körű előadása középiskolásoknak a Hangvilla Nagytermében.

Április 18. kedd 18:00

Lant és kard - verses-zenés irodalmi műsor a 200 év született Petőfi Sándor költeményeiből a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában a Pannon Egyetem E kamaratermében

Április 26. szerda 18:00

"Egy éjszakányi ember" - Cs. Pataki Ferenc veszprémi költő irodalmi estje a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad előadásában az Agóra Veszprém Kulturális Központban.

Várpalota

2023. április 11. (kedd) | Várpalota, Thury-vár

Program:

17:00 Ady Endre: Petőfi nem alkuszik című tanulmányának színpadi feldolgozása - Schramek Géza színművész előadásában

18:00 Versmaraton Petőfi Sándor verseiből 0-99 éves korig - Hozd el a kedvenc versedet, és olvasd fel!

Jelentkezni a szervezők alábbi elérhetőségeinek valamelyikén lehet:

Krúdy Gyula Városi Könyvtár

88/592-060 | [email protected]

Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület

88/471-924 | [email protected]

Balatonfüred

Április 11. 18.00 Szőcs Géza Irodalmi Szalon, Balatonfüred

A Resti Kornél zenekar kilencedik éve foglalkozik versek megzenésítésével. Stílusbéli merítésük a népzene feneketlen kútjától az úgynevezett storyteller dalszerzői hagyományon, a beat hőskorszakán, a sanzonok, kuplék miliőjén át egészen az avantgárd kísérletekig csordogál.

„Resti Kornél a múlt ködéből és a jövő előszeléből felbukkanó jelenség, az irodalom és egyéb emberi lomok szertelen leltárosa, bohém krónikása. Leginkább a századelő, illetve a Nyugat nemzedékeinek közkedvelt budapesti vendéglátóipari egységeiben és vidéki söntéseiben érezte jól magát, ahol megannyi – magát költőnek valló – naplopó rokonlélekkel könyökölhetett össze. Köztük: Kosztolányi Dezsővel, Karinthy Frigyessel, Krúdy Gyulával, Ady Endrével, Tersánszky Józsi Jenővel, József Attilával, Weöres Sándorral és a többiekkel.”

A koncertre a korlátozott férőhely miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen.



A zenekar tagjai:

Apró Anna: koboz, ének, szájzongora, tambura

Lázár Miklós: cselló, vokál, torokének, herfli

Papp Máté: gitár, ének, sámándob, tangóharmonika, mese

Szabó Bence: szólógitár, mandolin, fuvola, cajon