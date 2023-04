A Himfy-versünnepet a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ emeleti olvasótermében tartották meg. A szervezők örömmel állapíthatták meg, hogy a versmondás egyre népszerűbb a fiatalok között. Ráadásul ezúttal Sümeg határait is sikerült túllépni, mivel vendégek is emelték a rendezvény színvonalát. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a felkészült fiatalok remek versekkel, kifogástalan előadásmóddal mutatkoztak be. Három kategóriában értékelték a szavalókat, s eszerint adtak át a díjakat Kisfaludy Sándor kedvence, Szegedy Róza kedvence és Kisfaludy Károly kedvence címmel, illetve könyvutalványokkal is jutalmazták a győzteseket. Természetesen a résztvevők mindegyike győztes volt, ahogy azt Németh István Péter tapolcai költő, a zsűri egyik tagja is megfogalmazta az értékelés során.

Az első kategóriában, az 5–6. osztályos tanulók versengésében Sulyok Enikő (6. o.) lett az első, a második helyen Dél Patrícia (6. o.), a harmadikon Molnár Viktória (5. o.) végzett. Mindhárman a sümegi Ramassetter Vince Általános Iskola diákjai. A 7–8. osztályosok között Katona Bálint (Zirc, 8. o.) kapta a legjobb értékelést a zsűritől. Pucsek Zoé Gréta (Zirc, 8. o.) és Tóth Gergely (Zirc, 8. o.) holtversenyben a második helyen végzett, míg a hetedik osztályos zalaszántói Neményi Hanna a harmadik helyet szerezte meg. A gimnazisták között Remete Réka (Kisfaludy Sándor Gimnázium) lett az első, míg Borbély Anna (Sümeg, 5. o.), Bihari Lilla (Sümeg, 8. o.) és Judi Áron (Sümeg, 11. o.) különdíjban részesült.