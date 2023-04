A veszprémi állatorvos novellásköteteiből Máté P. Gábor színművész olvasott fel történeteket, illetve részleteket a balatonfüredi Kisfaludy Galériában április 26-án, szerdán; a felolvasást az alsóörsi Olt-Alom Állatvédő Egyesület szervezte.

Elhangzott egyebek mellett, Bujáky Miklós egy állatos könyv elolvasása után gyermekkorában eldöntötte, hogy milyen pályára lép. Az állatorvos a beszélgetés során középpontba helyezte a felelős állattartást, az állatvédelmet, az empátiát, a szeretetet, a bizalmat, melyek meghatározóak ember és állat kapcsolatában. Novellái végén összegezte a munkája közben megélt történeteket, melyek sok tanulságot tartalmaztak, embert és állatot tekintve.

Bujáky Miklós és Máté P. Gábor a könyvbemutatón

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Elmondta, az állatok átveszik az ember, illetve gazdáik rezgéseit, és adott esetben a négylábú környezetét kell gyógyítani, hogy az állatorvos feltárja a probléma, illetve a betegség, sok esetben az elhízás valódi okát. Ezért az állatorvosnak tulajdonképpen kicsit pszichológusnak is kell lennie. Bujáky Miklósnak ebben felesége segít sokat, aki ügyvéd, de pszichológiával is foglalkozik. Szó volt arról is, hogy a macskákat később szelídítette meg az ember, mint a kutyákat, ezért előbbiek felerészt ma is vadállatok, így számukra nem a lakás, illetve a négy fal, hanem a szabad környezet a legmegfelelőbb. Meghatottan beszélt egyik történetéről, amikor egy kiskutyát befogadott egy asszony fia, miután előbbi súlyos betegségben elhunyt. A négylábút hosszú éveken át vitte az asszony Bujáky Mikóshoz, így jól ismerte őket, és mélyen megrendítette az asszony halála. Az megható volt számára, hogy a nő külföldön élő fia, aki elsőre menhelyre akarta adni az idős kutyát, befogadta a négylábút, majd hozzáalakította az életét, mondván, egy családnak, melybe a négylábúak is beletartoznak, mindig össze kell tartani, főként, ha tragédia történik. Elhangzott továbbá, harci kutyákat kisgyerek mellett nem célszerű tartani, mert genetikailag meglévő tulajdonságaik, ösztöneik bármikor előjöhetnek. Azt pedig nem lehet tudni, hogy ezt mikor és mi válthatja ki.

Az állatorvos ma egy tanyán él, sokféle állattal körülvéve, meghatódva beszélt gyermekkori első kutyájáról, mely sok mindenre megtanította. A jótékonysági könyvbemutatón összegyűjtött adományt az állatvédelemre fordítják.