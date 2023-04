Elárulta, a helyi adottságokat kihasználva a Múzeumok éjszakáján egy éjszakai rendezvényük lesz, szürkülettől egészen éjfélig folyamatosan, fényjátékkal, zenével megelevenítve, átélhetővé téve úgy, hogy egy kicsit rómaivá váljanak a vendégek. A másik ilyen rendezvény a Vinalia Rustica lesz, a borünnep, amit Magyarországon csak Balácán rendeznek meg. A látogatók akár egy ókori taposókádat is kipróbálhatnak, a korabeli magán- és hivatalos vallási események is terítékre kerülnek majd, és akár egy kocsmajelenetbe is be tudnak kapcsolódni az érdeklődők.

Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház Kossuth-díjas igazgatója elárulta, már a múlt évben kipróbálták a helyszínt, ami izgalmas, ám nagy kihívásokat is jelent. Két olyan előadást választottak a nyárra, amely bár nem római kori időket idéz meg, mégis nagyon fontos.

– Írattunk egy előadást, mely Petőfi Sándornak az életét akarja bemutatni kiskorától kezdve, és érinti ezt a világot is, hiszen azért azt sokan tudják, hogy 1848. március 6-án Veszprémből indult el Budapestre, mikor hírét vette a forradalomnak, amely Párizsban kitört – mondta a direktor.

A darabnak Topolcsányi Laura színésznő a szerzője, aki nagyon komolyan beleásta magát Petőfi Sándor életébe. Ugyanakkor Szomor Györgyöt kérték fel arra, hogy zenét írjon mindehhez, és meg is rendezze az előadást.

– Azért őt, mert ismerjük a szívét, ismerjük az érzékenységét. Csodálatos zenét írt – tette hozzá. – Minden zene egy-egy Petőfi-verset dolgoz föl, egészen varázslatos módon, úgyhogy nagy örömmel hozzuk ide, erre a szabadtéri helyszínre.

Az eseményen beszélt az idei balácia fellépéseikről Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója és Pletser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke is. Közben a hagyományőrző forgatag csapatainak – Legio Leonum, legio XV Apollinaris cohors II., Familia Gladiatoria, Collegium Gladiatorum, Teut OS – Szarvas Törzs, Legio X Gemina; Nova Róma és a Legio XXI Rapax Római Polgárai – nagyszerű jelmezeivel, felvonulásával mi magunk is visszautazhattunk akár az 1. századba.