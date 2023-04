Az eseményen a pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma művésztanárai és diákjai is részt vettek.

A skanzen és szoborparkban a pápai Református Kollégium egykori diákjairól, Csoóri Sándor és Nagy László költőről is megemlékeztek. A vendégeket a házigazda Ézsiás István festő, szobrász köszöntötte.

– Nagyon örülök, hogy a refis tanárok és diákok is ellátogattak hozzánk, a közeljövőben ugyanis az a tervünk, hogy az iskola nyári ifjúsági művészeti tábora egy-két héten keresztül itt Vináron kapjon helyet – mondta a művész. – Itt a kultúrparkban is találnak sok olyan – remélhetőleg inspiráló – tárgyat, ami a múltnak és a jövőnek is hordoz üzenetet.

A köszöntőt követően Kilián László író, esszéista, a veszprémi Művészetek Háza irodalmi programigazgatója egy alapos Petőfi-kitekintést követően először Nagy Lászlóról emlékezett meg, akinek – mint mondta – népi, rigmusos versei beégtek a művészetkedvelők emlékezetébe.

– Nagy László innen nem is olyan messze, Iszkázon született – mondta a meghívott. – Fantasztikusan rajzolt és festett, ennek ellenére Szergej Jeszenyint olvasva úgy döntött, hogy a költészet felé fordul. A képzőművészettől viszont nem szakadt el, hiszen az Élet és Irodalom képszerkesztője lett, sőt néhány verseskötetéhez illusztrációkat is készített.

Az igazgató Csoóri Sándort a népi költészet nagy alakjának nevezte, aki társadalomkritikai szemmel nézett a világra, fontos témája volt a nemzeti önismeret, és a filmművészettel is behatóan foglalkozott. A rendezvény végén a látogatók megtekintették az elkészült alkotásokat, köztük a két poétának emléket állító, a költőktől vett idézetekkel ellátott szabadtéri pihenőpadokat.