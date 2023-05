A program helyszíne Zalahaláp lesz, ahol az elbányászott Haláp-hegy posztapokaliptikus krátere nyújtja a látványos környezetet a zenéhez július 14-én és 15-én. Az eseményt a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF2023) kezdeményezésére és támogatásával rendezik meg.

A tájékoztatás szerint a Kráter a különleges épületeiről és alkotótáboráról ismert Hello Wood eddigi legnagyobb alkotótáborát, a Builder Summitot zárja le, ahova a világ minden tájáról gyűlnek össze az építeni vágyók. A nyolcnapos művészeti alkotótábor során a 200 nemzetközi résztvevő helyspecifikus, ideiglenes installációkkal és land art-alkotásokkal tölti meg a bánya területét, ezeket a fesztiválozók is felfedezhetik majd. Emellett kifejezetten a zenei eseményre új Hello Wood-alkotás is készül, egy látványos központi land art-installáció, amely a nagyszínpadot rejti majd és helyet teremt a táncolásnak. Az egyedi színpadképet a Katttarzis bulikról ismert izgalmas fényinstallációk egészítik ki a még mágikusabb élmény érdekében – írják.

A közlemény szerint a Kráter headlinere az Analóg Balaton, amelynek nevéhez az utóbbi évek legnépszerűbb fesztivál live act fellépései kötődnek a hazai rap közösségben egyre meghatározóbb Lil Frakk és 6363 közös produkcióval érkeznek, emellett az egyik legizgalmasabb új felfedezett, Sisi is színpadra lép. A fesztiválon fellép a cigányzenei események állandó fellépője, a Kale Lulugyi. A Wavy Budapest hiphop-kollektívát egyebek mellett Co Lee, Orlando, Aminon, valamint Blaize képviseli majd – olvasható az összegzésben. Mint írják, a népszerű elektronikus zenei programokat szervező Katttarzis csapata által összeállított elektronikus zenei line-upban többek között olyan nevek fordulnak meg, mint Tolo és Falcao (LavaLava), Lau, dtnb., valamint Vatsanah.

A kétnapos Kráter zenei esemény az elhagyott zalahalápi bánya hosszú távú hasznosításában is kulcsszerepet játszik. A fesztivál során színpadként és központi eseménytérként üzemelő installáció hosszú távon a bánya turisztikai attrakciója lesz, amely a terület rekultivációja részét képezi az EKF 2023 hosszú távú régiós fejlesztési programjának – olvasható a közleményben. Jegyinformáció és további részletek a programokról a rendezvény Facebook-oldalán találhatók – áll az összegzésben.