A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően az idén két színpadon láthatott koncerteket a közönség. A nagyszínpadot a Thury-vár előtti téren, míg a kisebb színpadot a várkertben állították fel a szervezők, akiknek már a nyitónapon fájdalmas döntéseket kellett hozniuk. A folyamatos esőzés miatt ugyanis az elsőként fellépő zenekarok koncertjét le kellett mondaniuk. A várpalotai Blue Road azonban nem törődött bele a dologba, s a város ikonikus rockzenei klubjába, az Alagsor Sörözőbe helyezték át fellépésüket, s ott tolták a jófajta blues-rockot a fesztiválozóknak.

Kora estére aztán az égi áldás abbamaradt, így elkezdődhetett végre a fesztivál. Amíg a várkertben az aranytorkú Kovács Gabika Ella vezette Zella, majd az AC/DC örökségét méltóképp ápoló É.D.Á.S.Z. zúzott, addig a nagyszínpadon a tavalyi feszten is hatalmas bulit prezentáló Leander Kills lépett a közönség elé. Köteles Leanderék kemény metálzenéje jól megalapozta a hangulatot a domoszlói vagányoknak, vagyis a Road zenekarnak, akik alaposan megmozgatták a teret megtöltő közönséget. Közben a vár mögött a punk-legenda Auróra koncertezett, de az Éjfén és a Dogs n’Roses is nagy sikert aratott.

Másnap már barátságosabb arcát mutatta az időjárás. Nagy meleg ugyan nem volt, de az esőzés elmaradt, így már délutántól sokan érkeztek az ingyenes zenei rendezvényre Várpalota központjába. Olyan, helyiek által jól ismert zenekarok melegítették be a közönséget, mint a Caroline Street, a Brigantik, a Zűrreal, a KisGolyó Band vagy a Végállomás. A Bikini este nyolckor kezdődő koncertjére aztán teljesen megtelt a tér, több ezren énekelték együtt D. Nagy Lajossal az örökbecsű slágereket. A rockereket a punkok követték a színpadon, az idén 30 éves Alvin és a mókusok zúzott emlékezeteset, míg a vár mögött a Don Gatto, a Hangár21 és a The Gain Music szórakoztatta a nagyérdeműt.

A szervezők nevében Somogyi László lapunknak elmondta, a barátságtalan időjárás ellenére elégedettek az idei fesztivállal, hiszen több ezer embernek sikerült minőségi szórakozást nyújtani, s rengeteg amatőr zenekar kapott bemutatkozási lehetőséget 2023-ban is. Ami a jövőt illeti, Rock Palota biztosan lesz jövőre is, hiszen sikerült hagyományt teremteni a helyi zenészek által önkéntes alapon szervezett rendezvénnyel, amelynek szervezésébe idén a Thury-Vár Kft. munkatársai is besegítettek.