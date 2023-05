A háromnapos rendezvényen 28 bábcsoport mutatkozik be: Magyarország valamennyi vármegyéjéből, valamint a határon túlról is érkeztek együttesek, mondta el bevezetőjében Végh Zsolt, a pápai Pegazus Színház társigazgatója, a fesztivál egyik szakmai vezetője. Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára megnyitójában hangsúlyozta, életre szóló pozitív hatással bír a közösségi cselekvés, a csapatmunka korai elsajátítása: az alkotóközösségbe járó gyermekek szellemi és lelki biztonságban vannak. Hozzátette, ezekben a csoportokban megtapasztalhatják az egymáshoz való odafordulás, a figyelem, a kölcsönös tisztelet és kreatív együttműködés fontosságát, ami azért is fontos, mert csak boldog gyermekből válhatnak boldog felnőttek. Megjegyezte, a mai információdömpingben és virtuális hatások között felértékelődnek a művészeti célú ifjúsági programok, így a Bűvös bábos fesztivál jelentősége is.

Az esemény a bábos induló közös éneklésével kezdődött, majd a résztvevők a bábtáncoltató dalukat is előadták. A zenei aláfestésről a pápai fúvószenekar gondoskodott. A fesztivált a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával rendezik meg.