A veszprémi közönség gyorsan be is lakta, és hatalmas tömegek őrjöngtek a Vad Fruttik koncerten. A hazai színpadon az együttes új lemezéről, az Elválasztról is csempészett be elég sok dalt, amik újdonságnak hatottak, és még szokni kell az új Vad Fruttik hangzást. Ellenben a régi megszokott darabokon a megszokott intenzitással ugrált és énekelt a tömeg.

Az biztos, hogy a délután 5 órási kapunyitással messziről elkerülhetjük a beléptetésnél a tülekedést, a 20 órási koncertkezdésekkel és 23 órai zárással pedig senkit nem fog éjszaka zavarni a hangos zene, sem az üvöltöző tömeg, hiszen a GyárKert zárása után mindenki elszivárog a közeli vendéglátóegységekbe, mint egy átlagos pénteken vagy szombaton. Ellenben a zenekedvelőknek arra kell készülniük, hogy az idei nyár csöppet sem lesz szokványos, és még több életre szóló koncertélményt szerezhetünk, még a Kraftwerk fellépése előtt is, a teljes szezonban.