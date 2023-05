A Felező elnevezésű rendezvényen koncertek, extrémsport-bemutatók, kiállítások, valamint görkorcsolyás diszkó és mesemondó fesztivál is várja az érdeklődőket június 14. és 18. között a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében. A rendezvény öt napján minden este nyolc órától nemzetközi sztárok lépnek fel a Gyárkert Kultúrpark színpadán: Veszprémbe látogat Tom Odell, a MEUTE, Chet Faker, a brit Morcheeba és Lost Frequencies. Az ingyenes koncertekre az EKF-oldalán és mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lehet regisztrálni. A koncertek mellett számos kísérőprogramot is tartanak a Felező ünnepen: első alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Történetmondó Konferenciát és a Pannon StoryFest nemzetközi mesemondó fesztivált. A Veszprémi Petőfi Színház szervezésében ekkor tartják a Rátonyi Róbert Operettfesztivált, míg Veszprém belvárosában egyedi, térhatású szimfonikus koncerteken is részt vehetnek a látogatók. Az extrém sportok különböző válfajai is színesítik a programot június 17-én és 18-án, szombaton és vasárnap, valamint mindkét napon görkori diszkó is lesz, ahol gurulva táncolhatnak kedvenc slágereikre a látogatók. A Bakony-Balaton régióban az EKF-programhoz csatlakozott települések és intézmények is gazdag programmal készülnek. A gyulakeszi Csigó Malomban Rost Andrea ad koncertet, míg a balatonfüredi Vaszary Galériában a balatonboglári kápolnatárlatokat megidéző kiállítás várja a kortárs képzőművészet iránt érdeklődőket szerdától vasárnapig. Június 16-án és 17-én a zalacsányi Örvényesvölgy Fesztiválon pedig mások mellett fellép a Gipsy Kings, a Csík Zenekar és az Anima Sound System.