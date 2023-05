Barczáné Tóth Boglárka intézményvezető köszöntőjét követően az eseményt Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg.

– Akiknek szerencséjük volt, többször is felvehették ezeket a ruhákat, mások csak egyszer. Az idő múltán sok minden változik, de a szépség mindig fontos volt, az esküvő pedig a menyasszony szépségéről szól. Örüljünk most mi is ennek, és akinek volt, az emlékezzen rá, milyen szép volt a legszebb esküvői ruhája – mondta a polgármester.

Bíró Lászlóné menyasszonyi ruhájával, háttérben a kiegészítőkkel Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Békési Ella arról beszélt, hogy évtizedekkel ezelőtt kezdte gyűjteni a szép emlékeket megidéző öltözékeket, több kiállítása volt már ez idő alatt.

– 1987-ben Békéscsabán az akkori egyetlen jelmezkölcsönző, a Mátka felkésérésre állítottam össze egy esküvői ruhákat felvonultató divatbemutatót. Akkor szerettem bele az esküvői ruhákba, és a vonzalom ma is tart. A családtagok esküvői ruhái képezték a gyűjtemény alapját, majd a távolabbi rokonok, szomszédok, barátok, ismerősök ruhái gyarapították a gyűjteményt az évek alatt. Itt most többek között egy 1896-os frakkot és menyasszonyi ruhát is bemutatok, a nagyszüleimé volt, ma már muzeális értéket képviselnek – mondta a gyűjtő.

20. századi menyegzői- és báliruha-kiállítás nyílt Tapolcán Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Szólt továbbá arról, hogy egykor az ünnepi alkalmakra minden családtagnak egyetlen ruhája volt, fekete színű. A háború idején a fekete ruhát esküvőn is viselték a hölgyek, és volt olyan, amikor az egyben gyászruha is volt. Előfordult, hogy négy fekete menyasszonyi ruhája volt az arának. A templomi és a polgári esküvőn egy-egy, valamint a menyecsketánchoz is másik és a hajnali átöltözéshez ugyancsak. – Az ötvenes évek után a fehér szín lett az uralkodó a menyasszonyiruha- divatban. 1840-ben Viktória királynő viselt ilyet először, amikor Albert herceghez hozzáment. Világdivat lett belőle. 1960-tól házi varrónők készítették a menyasszonyi ruhát, főként csipkéből és dzsörzéből.

– Láthatók a kiállításon világhírű külföldi szalonok egyedi modelljei is. Egy olasz fazon és több spanyol ruha. Terveim szerint a jövő évben a februári házasság hete apropóján állandó kiállítást nyitok Tapolcán a gyűjteményem anyagából – mondta Békési Ella, és megköszönte a kiállítás létrehozását segítők támogatását.

A tárlat anyagát a gyűjtő felhívására kiegészíti a helyi Bálint Józsefné menyasszonyi ruhája 1969-ből, Bíró Lászlóné 60 éves menyasszonyi ruhája, Tóth János Zoltán felesége 1963-ban, Mezőtúron készített esküvői ruhája és Bilacsics Aurel 1975-ben viselt szmokingja. N. Horváth Erzsébet és testvére, Szebegyinszki Istvánné ugyancsak közszemlére bocsátja ötven évvel ezelőtt, az édesanyjuk keze munkájával készült báli ruháit. Azok mellett bemutatják édesanyjuk egykori varrógépét és varródobozát, egy kis varrósarkot berendezve így a tálaton.

A megnyitót első bálozó ruhák, koszorúslány és menyasszonyi ruhák bemutatója kísérte, és Antalóczy Zoltán működött közre szavalattal. A kiállítás május 31-ig tekinthető meg.