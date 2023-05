A zsidó kulturális és politikai folyóirat lapszámát – amelynek írásai Veszprémhez, Szentgálhoz, Balatonfüredhez, Tapolcához és Taliándörögdhöz kapcsolódnak – az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be kedden délután. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) emlékeztetett, Veszprémbe a 18. század közepén települtek be zsidó lakosok, akik előbb a Buhim-völgybe, majd a mai Óváros és Szent Imre terek környékére költöztek, és a város értelmiségét adták hosszú évtizedeken keresztül. A 19. században Veszprém mintegy 15 ezres lakosságának 8,6 százaléka tartozott az izraelita felekezethez. Schweitzer Gábor jogtörténész – aki arról írt cikket a folyóiratba, hogy ki tartotta az avatóbeszédet a veszprémi zsinagógában – a lapszám írásairól beszélt, és egy-egy részletet fel is olvasott a cikkekből. Lengyel András irodalomtörténész a Cholnoky-fivérekről közölt tanulmányt: ebből kiderül, hogy Cholnoky Viktor írásaiban fontos helyet kapott a zsidó tematika. Kákonyi Anna a szentgáli zsidók deportálásáról írt tanulmányt, amelyet Vajkai Aurél néprajzkutató – aki kutatást végzett a helyszínen – is dokumentált. Katona Csaba levéltáros-történész a balatonfüredi 19. századi fürdőkről és zsidó életről közölt írást, míg Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza kuratóriumi elnöke az 1950-es, 1960-as évek balatonfüredi zsidó életéről írt. Bojár Iván András művészettörténész Tapolca zsidó hagyományait idézte fel, kitérve arra, hogy a település hosszú évtizedeken át elhallgatta zsidó múltját. A közelmúltban azonban rekonstruálták az ózsinagógát, és ma már büszkén tekintenek vissza Tapolcán a zsidók város történetében betöltött szerepére. A taliándörögdi zsidóság életéről készült kutatásairól Szőke András filmrendezővel Schweitzer András egyetemi hallgató készített riportot.