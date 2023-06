Ferenc pápa magyarországi látogatásakor így tanított: „Szomorú és fájdalmas zárt kapukat látni: önzésünk zárt kapuit azok előtt, akikkel nap mint nap elmegyünk egymás mellett... Egyházi közösségeink zárt kapuit: bezárkózva magunk közé, bezárkózva a világ előtt, bezárkózva azok előtt, akik nincsenek rendben..." Elébe menve a Szentatya meghívásának monostorunk évek óta nyaranta megnyitja kapuit egy olyan napra, amikor a máskor nem látogatható terekbe is be lehet lesni, amikor egy kicsit többet meríthetnek a monostorból azok is, akik nincsenek a bencés rendben – fogalmazott Baán Izsák, a Szent Mauríciusz Monostor perjele.

Július 1. egész napra a monostor életéhez való kapcsolódást ígéri a Bakonybélbe látogatóknak. A szerzetesközösség műhelyei – a bronz- és a könyvkötőműhely – nemcsak a mesterségek bemutatóterei, a szakralitáshoz való kötődés lehetőségét kínálják. Az Anzelm testvér vezette Gemmauríciusz Bronzműves Műhely különböző népek ötvösművészeinek alkotásaiból készít másolatokat, amelyek az alkotók hittapasztalatát tükrözik. A fémbe foglalt imádság titkainak megtapasztalása Anzelm testvér társaságában, a vezetett séták a monostor egyébként elzárt tereiben, a park, a gyógynövénykert hangulata, a közös imák a szerzetestestvérek társaságában – lehetőségek a bensőséges találkozásokra.

A korhű hangszereken játszó Simplicissimus Ensemble templomi koncertje a XVIII. század eleji zene sokszínűségét vonultatja fel

A Sub Rosa Régizene Együttes XIII. századi térzenéje a parkban közös sétára invitál, Szovák Petra és a korhű hangszereken játszó Simplicissimus Ensemble templomi koncertje a XVIII. század eleji zene sokszínűségét vonultatja fel. A Barokk kincsek – válogatás Vivaldi, Blavet, Telemann és J.S. Bach műveiből, Németh Zsombor hegedűművész, zenetörténész összeállítása, a koncertet bevezető előadása mindenkinek nyitott.