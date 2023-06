A megszínezett bőr illata és a régi árak, varrásjelölők, szabáshoz használt félköríves kések szépen elrendezett látványa, a mestermunkák sokfélesége, a változatos formájú táskák gyönyörködtetnek és számos kérdést felvetnek Török Tamás olaszfalui bőrműves műhelyében, ahonnan csipkemintás karkötő is kikerült. Sorban válaszolt azokra. Elmondta például, hogy folyamatosan továbbképzésekre jár, így készített már parádés lókantárt, csont és fa kiegészítőkkel saját tervezésű táskákat, hátizsákokat, és érdekli a szíjgyártás. Sallangtechnikával, hengeres bőrszálakból ékszereket sodor, fon, gyönyörű mintákkal, szinte elképzelhetetlenül bonyolult, összetett folyamat során, egyszerűen megkapó eredménnyel. Ott van a polcán az az oldaltáska, tulajdonképpen vadásztáska, amit gyakran hord, és az első munkája, egy kis bőrszütyő, aminek össze lehet húzni a száját, és már utóbbi is finoman díszített, az alján még egy pénzérme is van.

Amikor gimnáziumba járt, szakkör keretében próbálhatta ki a népi kézművességet. Már gyermekkorában foglalkozott ilyesmivel, és fiatalként annyira megtetszett neki, hogy az érettségi után rögtön a nádudvari népi kézműves iskolába jelentkezett. A fafaragást, a szövést és az agyagozást is megtanulta, de a bőrözés leginkább a sajátja. Dédapja cipész volt, lószerszámokat is javított. Műhelyében katonafotóját őrzi. Sajnos alig maradt tőle szerszáma, pedig Tamás nagyon kedveli a régieket, még inkább kézbe illők, szinte műtárgyak, olyan szépek. Arról szintén beszélt, hogy nem szereti félbehagyni egy-egy feladatát: addig nem kezd bele egy másikba munkába, amíg elejétől a végéig minden szükséges lépést, fogást el nem végzett azon, amin épp dolgozik, és az elképzelésből kész darab nem lett. Ezt sokan irigyelhetik tőle, de az, hogy nem kapkod, nem figyel egyszerre többfelé, segít neki abban, hogy három nap alatt elkészítsen egy táskát, messziről látszó alapossággal, egyedien. Ebben már elismerésre méltóan gyakorlott, pedig csupán huszonöt esztendős.