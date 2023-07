A nyolcnapos program első időszaka a tudásátadásról szólt. A Dűvő Népzenei Tábor és a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora közösen indította az eseményt, a táborok egyben közösségi programsorozatok voltak, hiszen napközben mély szakmai munka, esténként nyílt koncertek, táncházak színesítették a fesztivált. A tábor résztvevői között a diaszpórából, a határon túli magyar területekről is köszönthettek vendégeket. Idén közel háromszázan vettek részt ebben a programszakaszban.

A Pajtafesztiválon csütörtöktől vasárnapig a legkülönfélébb népművészeti értékeket sorakoztatták fel a szervezők. Bánhelyi József és Horváth Orsolya mellett Váradi Levente fotóiban is gyönyörködhettek a látogatók. A zenei paletta különlegessége volt idén, hogy az ismert 1-ső Pesti Rackák zenekar most Petőfi verseiből tartott rendhagyó koncertet, egy nappal később pedig az Era Nova Kamarazenekar komolyzenei estje aratott nagy sikert.

A rendezvény fő irányvonalát természetesen most is a magyar népzene és néptánc képviselte. A négy nap alatt számlálhatatlan zenekar és tánccsoport mutatkozott be, mindvégig hatalmas érdeklődéstől kísérve. Kiváló fogadtatásban volt része a szomszédos megyéből érkezett Kármentő Népzenei Együttesnek, melynek nagybőgőse V. Németh Zsolt magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos. Az esemény vendégei voltak a régió néptáncegyüttesei, szólótáncosai, aranysarkantyús néptáncosok és az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Szövetség díjazott gyermek táncosai.

Különleges színfolt volt a Móger Zoltán szentgáli gyűjtő által szervezett régi mezőgazdasági gépek, stabil motorok kiállítása és bemutatója. Nem maradhattak el a legrégebbi visszatérő vendégek sem, mint a Sopron Táncegyüttes vagy a Zagyva Banda.

Kiemelt szerepet kaptak a határon túli magyar kulturális szervezetek. Idén ugyancsak vendég volt a székelyudvarhelyi Kékiringó Néptáncegyüttes, bemutatkozott a vajdasági, csantavéri Mendicus Tamburazenekar, és első alkalommal lépett fel a horvátországi Csúzai Csárdás néptáncegyüttes. A három határon túli vendég Kispirit falunapjának közönségét szintén megörvendeztette műsorával. Az együttműködés évek óta erős Kispirittel, így a falu már hagyományosan részese a Pajtafesztivál programjának.

Szép pillanatokat szerzett az a délután, amelyen egy régi táborlátogató barátot köszöntöttek fel a résztvevők ötvenedik születésnapja alkalmából. Ugyanezen a héten Kiscsősz 100 éves lakóját, Zsenák Lászlónét üdvözölték a tábori vendégek, a családdal és a képviselő-testülettel együtt.

Az idei évben jótékonysági gyűjtést tartottak, a kiscsőszi asszonyok sütemény fesztiválja, a piaci cicege sütés egyaránt a kiscsőszi játszótér megvalósulását támogatta. A Magyar Vöröskereszt szervezésében az orvosi rendelőben véradásra volt lehetőség, valamint a mobil kormányablak települt ki a rendezvényre. Kiváló hangulatot teremtett a Kiscsőszi Hétpróba és a Művész-politikus-közéleti ember piknik. Az egész hétvégére szervezett kézműves- és helyitermék-vásárban különféle portékákat kínáltak a térség termelői.