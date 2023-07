Helyi kultúra 1 órája

Dokumentumfilmet vetítenek

A Tell the Children the Truth (magyarul Mondd el a gyermekeknek az igazat) című dokumentumfilmet vetítik július 18-án, kedden 20 órától Veszprémben, a Foton Audiovizuális Centrumban.

Marton Attila Marton Attila

A film a jamaicai Kingston és a karibi ország társadalmát hozza közelebb a nézőkhöz, az alkotás a szülői lét kérdéseit járja körül. A vetítés után a szervezők moderált beszélgetést is tartanak Mesterházy Lili vezetésével. Az esemény az InterUrbán programsorozat – amely ebben a két hétben Kingstonra fókuszál – része. Az InterUrbán a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évad egyik projektje.

