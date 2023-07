A hőség ellenére sokan kilátogattak a Deák Ferenc Általános Iskola előtti parkban tartott programra. – A minipiknikek a korábbi évekhez hasonlóan az őszi Jutasi piknik és olimpia rendezvényünk felvezetései. A minipikniket három helyszínen – a Kálvin János parkban, a Táborállás parkban és a Deák iskola előtt – szervezzük meg három időpontban, mindegyik helyszínen más tematikával – mondta el érdeklődésünkre Rébay Anett, az Agóra Veszprém Kulturális Központ szakmai igazgatóhelyettese. A Deák iskola előtti parkban ezúttal is a cirkuszművészethez kapcsolódó foglalkozásokat, programokat szerveztek. Az érdeklődők szakemberek segítségével próbálhatták ki a különböző zsonglőreszközöket – labdát, kendőt és diabolót, a poi forgatást, a virágbot és ördögbot trükkjeit –, és idén először játszóház keretében el lehetett készíteni az ördögbotot, a zsonglőrlabdát és a poit is. Ahogy az előző két évben, úgy ezen a minipikniken is igyekeztek minél nagyobb gúlát építeni emberekből. Az emberhegy építésébe délután több mint húszan csatlakoztak be: a felnőttek alkották a gúla alapját, hátukon, nyakukban és térdeiken állva pedig a gyermekek a második szintet.

A program zárásaként a Climbing over Veszprém című összművészeti előadást láthatta a közönség. A francia Le Plus Petit Cirque Du Monde társulat produkciójában temesvári művészek, a Kabóca Bábszínház több tagja és Franczia Dániel ütőhangszeres művész is közreműködött. A rendkívül izgalmas és látványos előadásban a cirkuszművészet, a zene, a tánc és a fizikai színház elemei is megjelentek.