Az előzetesen kiadott ajánló szerint garantált az izgalom, a színpadon szerelem, csalódás, humor és talán szellemek is megjelennek. A fordulatokban és érzelmekben bővelkedő előadás Martinovics Dorina, Lengyel Tamás, Ágoston Katalin és Mészáros András főszereplésével Puskás Tamás rendezésében láthatja a nagyérdemű. Danny Robins eredetileg a londoni West Enden bemutatott műve tavaly a WhatsOnStage Awards-on a legjobb darab díját nyerte el.

Ami a sikerdarabot illeti, annyit már most is tudhatunk, hogy Jenny szerint új házukban minden éjjel 2 óra 22 perckor kísértet jár, de asztrofizikus férje, Sam hallani sem akar erről. Veszekedésbe torkollik a szülés utáni első vendégség, ahol a férfi pszichológus barátnője Lauren és új párja Ben a meghívottak. Valóban léteznek szellemek? Hiedelmek és tudomány ütközik, de van valami a levegőben, és egyre furcsább dolgok történnek! Jenny azt követeli, maradjanak ébren 2:22-ig, hogy kiderüljön az igazság. Danny Robins misztikus története a londoni West End egyik legújabb szenzációja. Csodálatos mese, döbbenetes csattanóval, adrenalinnal teli este, ahol titkokra derül fény. - A 46 éves, stand up-os múlttal rendelkező elismert angol szerző misztikus thrillere a tavalyi év szenzációja volt Londonban. A darab – ahogy a címe is sejteti - a jelenünk problémáiról beszél, a szeretet nélkülözhetetlenségéről szól. Az ember ma magányosabb, mint valaha volt. Meghódíthatjuk a Marsot, de ha a szeretet nem melegíti az életünk, minden győzelmünk hiábavaló – hangsúlyozta az előadás rendezője, Puskás Tamás.