A szervezők szokatlan helyszíneken, a megszokottól eltérő formában ingyenes koncertekkel szeretnék lehetővé tenni mindenki számára, hogy kedve szerint csatlakozzon és átadja magát a klasszikus zene élvezetének. Ezen a nyáron sem feledkeznek meg a fiatal tehetségekről, tíz koncerten is találkozhat a hallgatóság a jövő muzsikusaival. A Balaton északi partján kilenc, a déli parton három település ad otthont a koncerteknek. Első alkalommal jelentkezik a fesztivál Balatonedericsen, ezen kívül a megszokott balatoni helyszíneken - Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszárszó, Balatonszemes, Dörgicse, Keszthely, Szigliget, Tihany, Vászoly, Zamárdi – hallhatók a fesztivál koncertjei. Tata sem marad ki, a festői Öreg-tó melletti parkba várják az érdeklődőket. Veszprém és a Bakony-Balaton régió az Európa Kulturális Fővárosa cím viselőjeként 2023-ban a figyelem középpontjába kerül, a régió értékeinek, kulturális sokszínűségének bemutatásához a Klassz a pARTon! Fesztivál koncertjei is nagyban hozzájárulnak. Ezért idén a kiváló hazai művészek mellett nagy hangsúlyt kapnak a külföldi partnerek koncertjei is.

Ezen a nyáron 33 hangverseny lesz, 150 művész lép fel, 38 szólista, 14 zenekar. A rendezvény csütörtökön este fél kilenckor egy tihanyi koncerttel kezdődik, az apátsági templomban Stefan Cazacu gordonkaművész és Érdi Tamás zongoraművész muzsikál.

A Klassz a pARTon! Fesztivált Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész 2015-ben alapította, azzal a céllal, hogy rendhagyó módon, de igényes programokkal népszerűsítse a klasszikus zenét, interaktív, játékos koncertekkel a gyerekeket is megszólítsa, és bemutatkozási lehetőséget teremtsen fiatal zenész tehetségek számára. Az elmúlt kilenc évben közel 400 ingyenes programot rendeztek, 33 település 73 helyszínén, 200 szólista és 70 zenekar fellépésével.