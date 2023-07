Augusztus 31-től a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt eseményeként négy napon át tart a legfrissebb hazai fesztivál, ami nem csak a már üzemen kívüli Inotai hőerőmű letaglózó helyszínével, de azzal is újat mutat, hogy a progresszív zenei kínálaton túl szakmai konferenciával, kortárs színházzal, és ipari területen sosem látott léptékű fényművészeti kiállítással készül - tájékoztattak a szervezők.

Az INOTA Fesztivál három fél összefogásának eredménye: a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program azon célja, hogy új kezdeményezések támogatásával, a rozsdaövezetek modernizációjával és helyi fejlesztésekkel növelje a régió vonzerejét, összetalálkozott az idén 18 éves NVC rendezvényszervező kollektíva és a Centrum Production elképzeléseivel. A két budapesti kollektíva a honi fesztiválkínálatot szerette volna gazdagítani egy olyan helyen, amit látásból már sokan ismerhetnek: az Inotai hőerőmű három kolosszális hűtőtornya a Veszprém megyei panoráma egyik legismertebb színfoltja, amit mindenki megcsodálhatott már, aki a főváros felől ezen az úton autózott a Balatonra.

Az önmagában is rendkívül látványos ipari létesítmény az 50-es évek legnagyobb magyarországi ipari beruházása volt: csúcskorszakában egész Budapest közvilágítását és villamosforgalmát képes lett volna biztosítani. Kürtői - amik a fesztivál logójában is visszaköszönnek - viszont csak részei a 35 focipályányi, 225 ezer négyzetméteren elterülő erőműnek, ami véglegesen 2001-ben állt le. Az INOTA Fesztivál a londoni Printworks monumentalitását is maga mögé utasító turbinacsarnokot, a hatalmas kazánteret és a lenyűgöző művelődési házat is használatba veszi, átadva azokat a legizgalmasabb kortárs alkotóknak.

Ahogyan a komplexum többszáz embernek adott munkát és családjaiknak megélhetést a maga korában, úgy tölti meg az INOTA Fesztivál augusztus 31. és szeptember 3. között ezeket a tereket a legkülönfélébb impulzusokkal, mindenekelőtt olyan művészekre és előadókra fókuszálva, akik alkotásaikkal műfaji formákat forradalmasítanak, határokat tologatnak, gondolkodásra ösztönöznek, ötletek csíráit ültetik el a szemlélőben.