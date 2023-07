– Gyurinak nem a hagyományos festő technikával készülnek művei, de ötvöződik azokon a hit, az emberi belső világ és a képzőművészet. Jellemzi őt a szerénység és az alázatosság, amely emberi és alkotói mivoltában egyaránt megnyilvánul. Életével és alkotásaival nem csupán a művelődéstörténetnek tesz szolgálatot, hanem nekünk, kortársainak egyaránt, mi szintén részesülhetünk ebből a különleges szolgálatból. De ő a hétköznapokon is szolgál, hiszen egy idősotthonban dolgozva az emberi élet alkonyán élő rászorultakat segíti szívvel, lélekkel, lelkesedéssel. Alkotásaival ugyancsak szolgál, amikor alkotói magányában csak ő és a vászon, a festék és a szórópisztoly létezik. A formák, színek, kontúrok világában, amikor a kétféle szolgálat ötvöződik, alkotássá válik. Festményei egytől egyig a benne zajló emberi reakciók kivetülései, amelyek válaszok a körülötte levő valóságra. A való világ történései, rezdülései által benne kicsírázó, szárba szökkenő érzelmek, gondolatok öltenek formát képein. Ezek lehetnek pozitív lelki töltetű érzések, de olykor elkeserítő érzelmek is. Ez a élénk, néha magaslatokat, máskor mélységeket megjáró belső világ ismerős mindannyiunkak, hiszen ott rejlik bennünk. De Gyurinak van egy zseniális eszköze, hogy ezt megmutassa nekünk – mondta a szónok és beszélt a tárlat címéről is. Mint mondta, az Úton szó hétköznapi kifejezés, mégis sok féle tartalommal bír, mindenkinek mást jelent. Lehetünk fizikai síkon úton, vagy futhatunk, andaloghatunk, és beszélhetünk belső lelki útról, zarándokolhatunk is. Érzése szerint Gyuri ilyen úton jár, az egyik képén éppen Szent Jakabot örökítette meg.

Tóth Csaba polgármester folytatásra bíztatta az alkotót, aki ecset helyett szórópisztolyt használ festéshez. Sütő György megköszönte a résztvevők látogatását és a Szent Jakabról, a helyi templom védőszentjéről készült festményt átadta a polgármesternek azzal a szándékkal, hogy a települést gazdagítsa alkotásával.

A megnyitón Egyed Bernadett Rita domonkos nővér közreműködött oboán.