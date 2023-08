Viszontagságos életéről számos alkalommal hallhattunk történeteket: mesélt fiatalkori katonaéletéről és azokról az időkről, amikor a történelmi Magyarország különböző – ma már határokon túli – nagyvárosaiban töltötte hosszú és tartalmas életének első fejezeteit.

1923. július 23-án született a mai szlovákiai Királyhelmecen. (Sokáig emlegette, hogy egy napon ünnepelte születésnapját az 53 évvel korában született Cholnoky Jenő tudóssal.) Szinte legendáriummá vált veszprémi élete, múltidéző krónikái valamennyiünk számára példaértékűek.

Évtizedeket töltött – már veszprémiként – a II. világháborút megelőző években a Gyermekmenhelyként funkcionáló, később gyermekkórházzá alakult intézményben. 1943-tól királyi díjnok volt a veszprémi, majd a pécsi Magyar Királyi Állami Gyermekmenhelyen. 1948-tól a veszprémi, 1950-től a megyei gyermekkórházban gazdaságivezető-helyettesként, 1978 és 1983 között a megyei kórház tűzvédelmi főelőadójaként dolgozott.

Katonatörténetei ma már kordokumentumokként is szolgálnak a város helytörténetében. Hírnevét veszprémi egészségügyi intézmények történetét feldolgozó kutatásai alapozták meg. Első kötete 1976-ban jelent meg, 25 év tükrében a veszprémi gyerekkórház címmel. Ez a kiadvány állt szívéhez legközelebb, hiszen benne volt egész fiatalsága, személyes élményei, kötődései, szép emlékei. A kötet elismerése után kedvet kapott a munkához, a helytörténet, s azon belül az egészségügy-történet megszállottja lett. Ötvenéves korában kezdett üzemtörténet-kutatással foglalkozni, amelynek fortélyait kezdetben autodidakta módon sajátította el. Műveivel megalapozta Veszprém város egészségügy-történeti szakirodalmát. Ezek mellett a személyes életében is jelentős szerepet betöltő veszprémi helyszíneket kutatta.

Gyuri bácsi idős korában is tevékenyen dolgozott otthonában villanyírógépén, de a helytörténeti gyűjteményben és a levéltár kutatótermében is otthon érezte magát.

A halála előtti hónapokban még bizakodóan tervezte további köteteit, reménykedve abban, hogy befejezheti a számára oly kedves témák feldolgozását. Szerette volna feldolgozni a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat, a védőnői hálózat és a nemibeteg-gondozás helyi történetét. Sajnos ez nem valósulhatott már meg, hirtelen bekövetkező légzőszervi betegsége 2021 áprilisában befejezetlenné tette kutatói munkásságát.

Hogya György az alsóvárosi temetőben nyugszik, ott, ahol hosszú hónapokat töltött az ott nyugvó jeles veszprémi orvosok, személyiségek élettörténetének kutatásával.

Születésének 100. évfordulójára méltán megérdemelne egy emlékjelet a ma már ActiCity néven működő egykori gyermekmenhely, majd gyermekkórház megújult területén, amely Gyuri bácsinak 1941-től 1995-ig szeretett munkahelye volt.