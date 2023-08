Varga Richárd, az EKF 2023 projektmenedzsere elmondta, ugyan nem tudott ott lenni, de a helyi történetmesélőknek hála átélhette a Gyárkert júliusi végi Iggy Pop-koncertjét, melyet Gáspár Gábor fotóriporter dokumentált a VUM legfrissebb számában. Megjegyezte, ez volt az utolsó lap – az eddig három mellett –, melyet az EKF támogatott. Egyfajta bakelit kislemezhez hasonlította a kiadványokat, melyekhez sokféleképpen állhatunk. Mint ahogy Iggy Pophoz is, aki ugyan 76 éves, de azon a veszprémi éjszakán ő maga volt a rock and roll. Sok művészre volt hatással az amerikai énekes-előadó, hatása megkerülhetetlen. Bízik benne, hogy a VUM is hasonló út előtt áll.

Fenyvesi Ottó főszerkesztő az elmúlt lapszámokat elevenítette fel, és azokat a művészeket is, akik a zenei aláfestést szolgáltatták egy-egy este. Ez a feladat szerdán Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművészre hárult, aki személyes történeteket csakúgy mesélt, mint ahogy érdekes hangszertörténelmet is adott. Vetített és kulisszatitkokat árult el a veszprémi Iggy Pop-koncertről Gáspár Gábor fotóriporter, aki harmadmagával kapott bebocsátást a hangversenyre, és nagyszerű fényképeket készített ott.