Sajtótájékoztatóval egybekötve ünnepélyes keretek között nyitotta meg 2023-24-es évadát a Veszprémi Petőfi Színház a napokban. Oberfrank Pál szintén visszaemlékezett: „Sokak számára a mostani évadnyitó egy folyamatba illeszkedik, hiszen színházunk a nyáron sem állt meg. Az évadzáró társulati ülés óta változatos napokat, heteket, hónapokat éltünk meg: Semmelweis-napok három helyszínen, a VI. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál Veszprémben és Balatonalmádiban, Balázs Fecó emlékest Szigligeten, Mozart! musical és „…Lázas ifjúság…” színházkoncert, Lili bárónő operettelőadás Szarvason, és még sorolhatnám."

„Minden helyzetben – még kihívások közepette is – meg lehet találni a boldogságot. Ezt bizonyítják majd előadásaink az elkövetkezőkben is. Mondanivalóik nagyon változatosak: felszabadító, mosolyt keltő, elgondolkodtató, felkavaró érzéseket csalogatnak elő, mindegyikben fellelhető lesz a boldogság, a boldogságkeresés útja és reméljük, hogy a kapott értékkel, az elért hatással boldoggá tesszük a befogadókat” – ismertette a 2023-24-es színházi évad koncepcióját Kellerné Egresi Zsuzsanna kreatív menedzser, igazgatóhelyettes, aki rámutatott az ifjúságnevelési programok fontosságára és visszatekintett többek között a napközis SzínHázVilág és a két ifjúsági bentlakásos Carpe Diem! táborukra. Akadémiavezetőként örömmel jelentette be, hogy szeptember végén a PetőfIfiAkadémia új osztálya kezdi meg a képzést, számos színházkedvelő, lelkes ifjú jelentkezett már rá, de a lehetőség nyitott még az érdeklődnek.