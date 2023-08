Az idei évben indult útjára egy, a helyi alkotókat támogató kezdeményezés a népszerű várpalotai cukrászdában. Elsőként Pongó József fotóit láthatta heteken át a falakon a közönség, majd május végétől Maráczi Tiborné Tercsi festményeit csodálhatták meg a látogatók.

Harmadikként a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesületet közel két évtizeden át elnökként vezető tanár, népművelő, Petrovics László fényképeit mutatják be a cukrászdában, ahol ezúttal is Kóti László üzletvezető fogadta a kiállítót.

– Mindenki jól ismeri a városban Petrovics Lászlót, sokat tett a településért, ezért nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy szeptember 10-ig láthatóak nálunk a fotói – mondta el Kóti László.

– Ugyan a cukrászda nem elsősorban kiállítótér, ám a kezdeményezés, ami idén elindult itt, példaértékű. Mivel több mint 30 esztendeje fotózom, s több kiállításom is volt már, ezért adódott az ötlet, hogy itt is bemutassam a felvételeket. Természetfotók és portrék mellett többek között műemlékek is láthatóak a falakon – mondta el kérdésünkre Petrovics László.

Zárásként hozzátette, várpalotaiként személyesen is kötődik a cukrászdához, hiszen kedves ismerőse volt a néhai alapító cukrászmester, Jámbor József, akinek emléke előtt a kiállítással is tisztelegni szeretne.