Manu Chao mindig is szerette a Balkánt, és a Balkán is szerette őt. Nem volt nehéz az élő legendát a BALKAN:MOST fesztiválra csábítani, ahol ő is végigbulizza a balkáni zene legnagyobb hazai seregszemléjét és még egy bő két órás koncertet is ad. Persze Manu Chao ebben is kivétel, a háromnapos, 30 koncertet felvonultató ingyenes utcai feszten az ő koncertjére egy kis szerencsével és jeggyel lehet bejutni. Aztán minden úgy lesz, mint régen: Manu áll a színpadon a gitárral, és az összes szívet meghódítja.

Ha esetleg kell egy kis emlékeztető, most jött ki az egyik legnagyobb sláger, a Me Gustas Tu újramixelt verzióit tartalmazó EP, de mindenki tudja, hogy Manu élőben a legjobb, hiszen az maradt, aki mindig is volt: egy besorolhatatlan, sármos utcazenész. Ezért is frappáns, hogy Veszprémben lép fel, de persze a fesztivál témája, a Balkán is vonzotta: a partizánok és szívbemarkoló dallamok félreértett félszigete a nagy világjáró visszatérő szerelme. A koncerttel támogatását fejezi ki a BALKAN:MOST fő célkitűzése, a balkáni zene integrálása mellett.

Az akusztikus formáció Manu Chao kérésére kislétszámú közönség előtt játszik, ezért érdemes rákészülni a jegyárusítás kezdetére: augusztus 17-én, 11 órakor nyílik meg az online jegyvásárlási kapu, a https://jegy.veb2023.hu/hu/esemeny/manu-chao-acoustic-balkanmost-fesztival webcímen. Közel ezer jegy talál majd gazdára a több mint kétórás szabatéri örömzenélésre.

A “Balkán a balkániaké” hirdeti a sztereotípiákat tudatosan romboló BALKAN:MOST, ami feltörekvő tehetségeknek, itthon ritkán hallott műfajoknak biztosít színpadot Veszprém festői szívében. Sevdalinkát, kazetta mixelő live actet, többszólamú népdalokat hallhat a közönség, az olyan nevek mellett, mint az érzéki Marina Satti és Manu Chao ska elvtársai, a Dubioza Kolektiv. A VEB2023 EKF támogatásával megvalósuló BALKAN:MOST először teremt átfogó és kurrens balkáni zenei körképet, a 4 éves MOST projekt záróakkordjaként.

BALKAN:MOST Fesztivál a WOMEX közreműködésével

Balkán: Ahogy még nem hallottad

2023. szeptember 7-9.

Helyszín: Veszprém Óváros