A rendezvény szokás szerint mindennap, több helyszínen várja a legkisebbeket és szüleiket bábszínházzal, gyerekelőadásokkal, játszóházzal, kézműves-foglalkozásokkal, hagyományőrző játékokkal, lovasbemutatóval és még sok minden mással, és az első nagy koncerten is olyan hangulat uralkodott, mint amikor Dél-Olaszországban egy meleg nap végén kicsapják a kölyköket levegőzni egy kicsit. Szalmabálákon, pokrócokon, nyakakban, mindenhol gyerekek, ami ugye azért is fontos, mert egy új keletű közmondás szerint nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk Keith Richardsra.

Mindeközben Petőfi versei színesítik a kővágóörsi éjszakát, nem is akárhogyan, valamint az imént említett rocklegenda szelleme is megjelenik. Köszönhető mindez az év koncertje címmel kitüntetett produkciónak, a Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák és a Modern Art Orchestra közös előadásának, amibe a végén Szalonna és bandája is beszállt, hogy végre válaszolhasson egymásnak a szájharmonika és a széki muzsika. Azt is tudtuk persze, hogy Petőfi volt az első magyar rock and roll-költő (na jó, Balassi és Csokonai után), de mindenesetre a legismertebb, ám ezen az estén ez is megerősítést kapott. Meg az a hit is, hogy a kultúrák találkozása nem feltétlenül vezet összecsapásokhoz. Ugyanis a rock and roll és anyukája, a rythm and blues már a mi kultúránk is, mint ahogyan Petőfi és a magyar népzenei hagyomány szintén. Az ötvözés ráadásul remekül sikerült. Néha úgy, ahogyan Ferenczi Gyuri (aki nagyszerű konferanszié is, és remekül dédelgeti a közönséget) megfogalmazta, hogy olyan a dal, mintha belecsöppentünk volna Keith Richards házibulijába, azon belül is a konyhába, aztán meg úgy, hogy a szenzációs fúvósok olyan funkyt nyomnak, hogy beleszédülünk. Azt hiszem, ezt hívják fúziós zenének, de az is lehet, hogy nem, és valószínű, hogy a költő még forradalmi hevületében sem gondolt volna ilyen utóéletre. Mindenesetre Petőfi él, és meg sem kottyan neki a születése óta eltelt kétszáz év, a Rackák pedig mindenre képesek.