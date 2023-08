Az óvodástól a középiskolásig mindenki tartalmasan töltötte a napokat, két csoportban, kezdő és haladó csapatban sakkoztak két Fide mesterrel, Kosztolánczi Gyulával és Paksa Rudolffal a Civil házban. A fél napos elfoglaltság, a tanulás és gyakorlás mellett jutott idő az udvaron a fák árnyékában mozogni is, sőt a Malomkertbe szintén ellátogattak, ahol minden játékot kipróbáltak. A gyerekek közül többen szakkörbe járnak év közben, de volt abszolút kezdő is köztük, amint visszajáró táborozó ugyancsak. Érkeztek helyből, de többek között Noszlop és Magyarpolány is képviseltette magát ily módon. A tábor négy kezes szimultánnal zárult, két ifjú résztvevőtől kikaptak a mesterek.