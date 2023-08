A Kultháló program keretében rendezett, a Csigó Art Pont 2023 összművészeti, Kölcsönhatások, művészetek találkozása keresztül Európán című rendezvénysorozat újabb állomásának résztvevőit Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője köszöntötte. Amint elmondta, a rendhagyó eseményen Kertesi Ingrid Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a szakmai egyik ikonikus előadóművésze elsősorban tanítványait, valamint ének oktatói pályája állomásait, titkait mutatja be.

Kertesi Ingrid a tervekkel szemben az esten nem énekelhetett megfázása miatt, viszont két kiváló tanítványával érkezett, hogy a tehetséges fiatalok pótolják a zenei élményt. Az előadás egy, Kertesi Ingriddel készült portré film részletének vetítésével kezdődött, amelyen keresztül bepillanthatott a közönség a Liszt Ferenc Zeneakadémia Ének Tanszékének egyetemi adjunktusa szakmai életébe, zenepedagógusi hitvallásába és nem utolsó sorban emberi tartásába.

Zemlényi Eszter hamarosan a Hamupipőke főszerepét énekli Észtországban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Kiderült, hogy a világ számos országában fellépett, ismert Kertesi Ingrid pályája során közel negyven hanglemez jelent meg közreműködésével, tudását jelenleg a zeneakadémia tanáraként adja tovább. Szereti a vígoperákat és a drámákat, amint a barokk kornak szintén rajongója. Sokáig csellózott, vallja, hogy az emberi hang is egy hangszer, amelyet engedni kell szabadon szárnyalni. Legutóbb Szarvason lépett fel, a napokban a Barokk Fesztiválon indul kurzusa, ahol már tanít. Sajnálatát fejezte ki, hogy nem énekelhet a Csigó Malomban, de mint mondta, reméli, hogy majd bepótolhatja. Méltatta tanítványai fejlődését és beszélt arról, hogy miként zajlik egy ének óra, milyen fontos szerepe van a nyelv elhelyezkedésének éneklés közben a szájüregben, és hogy csak részleteiben ajánlott gyakorolni egy-egy darabot, amelynek minden szavát érteni kell, bármilyen nyelvű is. Az est házigazdája Mácsai János zenetörténész A bel canto korszakról szólva arról beszélt, hogy az a 17. századi Itália találmánya, vagy inkább felfedezése. Az emberi hangban rejlő szépség, kifejező erő, sőt, érzéki képesség élményének örömét, olykor euróforiáját nyújtja a közönségnek. A számos díjjal kitűntetett, érdemes és kiváló művész operaénekes Ingrid Kertesi növendékétől, Veleczki Ramónától többek között elhangzott Cavallitól a Devisia conte, valamint Bellini gyermekkori darabja, a La farfalletta, azaz A pillangócska egy részlete. Kertesi Ingrid volt növendékéről, a ma már szintén tanító Zemlényi Eszterről vallotta, hogy a büszkesége. - Fontos számára a koncertezés, ő most a legtöbbet foglalkoztatott szereplő az ősbemutatókon, oratóriumokban. Eszter a rövid életű Pergolesitől Serpina áriáját énekelte az Úrhatnám szolgáló című darabból, Donizettitől pedig Linda áriáját. Részletet adott elő Massenet: Hamupipőkéjéből, majd beszélt arról, hogy miként kapta meg a darab főszerepét, amelyet Észtországban és Litvániában mutatnak be hamarosan modern rendezésben. Az előadáson zongorán kísért Kéry Tamás zongoraművész, aki egy remek szólóval is megajándékozta a közönséget. A 123. Petrarca szonettet adta elő Liszt Ferenctől. Tamás Ingriddel 2012 óta tanít együtt a zeneakadémián. - Fantasztikus kamaramuzsikus, nem csak korrepetálja a gyerekeket, hanem olyan hangulatot teremt az órán, hogy szárnyat kapnak – vallotta Ingrid.

Az est végén Bartunek Katalin átadta Kertesi Ingridnek a Törley Szalon Szent Cecília érmét, amelyet erre az ünnepségsorozatra készített Törley Mária. Katalin kifejezte örömét, hogy az élő hangszer, az énekhang bemutatása kapcsán rendezett eseménysorozat részese.

Ingrid nagyon köszönte a díjat és sajnálatát fejezte ki, hogy nem énekelhetett az esten.

A vendégeket végül a Borbély családi Pincészet borkóstolója várta.